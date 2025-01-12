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Joe Biden ve Netanyahu'dan özel telefon görüşmesi | Gündemleri Gazze'de ateşkes!

7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, destekçisi ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkilinin yaptıkları telefon görüşmesinde Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasına ilişkin müzakereleri ele alındı.

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Giriş Tarihi :12 Ocak 2025 , 21:21 Güncelleme Tarihi :12 Ocak 2025 , 22:21
Joe Biden ve Netanyahu’dan özel telefon görüşmesi | Gündemleri Gazze’de ateşkes!

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    ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu. (Takvim.com.tr foto arşiv)ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    Adı açıklanmayan bir kaynak, görüşmede Gazze Şeridi'nde ateşkese ve esirlerin serbest bırakılmasına yönelik müzakerelerin ele alındığını ifade etti.

    "ATEŞKES ÇOK ÇOK YAKIN"
    ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD basınına yaptığı açıklamada, ateşkes görüşmelerinde tarafların anlaşmaya varmaya "çok çok yakın" olduklarını belirerek, "Görevde olduğumuz her günü bu işi halletmek için kullanmaya kararlıyız" dedi.

    ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu. (Takvim.com.tr foto arşiv)ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    ABD'nin seçilmiş Başkan Yardımcısı James David Vance ise, ABD basınına yaptığı açıklamada ABD'li rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik bir anlaşmanın Biden yönetiminin son günlerinde, belki de son bir iki gün içinde açıklanmasını beklediğini söyledi.

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