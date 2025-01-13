ABD'den Gazze'de ateşkes mesajı: "Bu hafta tamamlanabilir"

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Biden yönetiminin dış politikasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sullivan, Orta Doğu'da İsrail'e verdikleri güçlü desteğin altını çizerken, "İran gibi düşmanların ciddi şekilde zayıflatıldığını" ifade etti.

Sullivan, ʺAteşkes anlaşmasına çok yaklaştık (Fotoğraf: AA)

ATEŞKES ANLAŞMASINA ÇOK YAKLAŞTIK

Gazze'de ateşkes süreciyle ilgili çok umutlu konuşan Sullivan, "Ateşkes anlaşmasına çok yaklaştık, anlaşma bu hafta tamamlanabilir. Bir söz vermiyorum ya da bir tahminde bulunmuyorum ama bunun gerçekleşmesi için çalışacağız." dedi.

Sullivan, söz konusu ateşkes anlaşmasıyla esirlerin evlerine dönmelerinin, Gazze'ye ciddi miktarda yardım girişinin ve bundan sonra siyasi sürecin önünün açabilecek daha olumlu bir atmosferin mümkün olacağını söyledi.