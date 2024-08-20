Joe Biden’a TV darbesi! Gözyaşları içinde kaldığı yayını kestiler: Lanet olsun çok yaşlıyım

ABD Başkanı Joe Biden, pazartesi akşamı Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nde yaptığı konuşmada gözyaşları içinde kalırken televizyon kanalları ise Biden'ın konuşmasını yayından kaldırdı.
ABD Başkanı Joe Biden, pazartesi akşamı Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nde yaptığı konuşmada gözyaşları içinde kalırken televizyon kanalları ise Biden'ın konuşmasını yayından kaldırdı.
SON KONUŞMASINI GÖZYAŞLARI İÇİNDE YAPTI
Demokrat Parti'nin adaylığından çekilen ve yerine Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i tavsiye eden Biden Kongre açılışında "Sizi seviyorum Amerika" sözleri ile konuşmaya başladı ve kendi döneminin başarılarını anlattı.
HARRIS'E ÖVGÜ YAĞDIRDI
Harris'in dış politikada çok başarılı olacağını söyleyen Biden "Harris, dünya liderleri tarafından saygı gören bir lider olacak çünkü halihazırda öyle. Hepimizin gurur duyacağı bir başkan olacak ve Amerika'nın geleceğine damgasını vuracak tarihi bir başkan olacak." dedi.
YAYIN SAATİNİN DIŞINA ATILDI
Biden 51 dakikalık duygusal konuşmasının ardından ABD televizyonlarından darbe yedi.
Biden'ın yerel saatle 21.50'de konuşması planlanıyordu fakat konuşma saati Hillary Clinton ve Demokrat Partili New York Milletvekili Alexandria Ocasio-Cortez'in de aralarında bulunduğu ısınma konuşmacılarının ayrıntılı açıklamaları nedeniyle ertelendi.
Söz konusu gecikme Biden'ın televizyondaki yayın saatlerinin dışına itilmesi anlamına geliyordu.
Biden, canlı izleyici sayısını sınırlayarak 22:27'de (ya da 23:27 doğu saatiyle) konuşmayı bitirdi. Amerikalıların yaklaşık yarısı doğu saat diliminde yaşıyor.
New York'ta yayın gece yarısından sonra sona erdi. Biden'ın bir yardımcısı Axios'a "Bu korkunç. Kelimenin tam anlamıyla bir kampanya kurdu ve bunu onlara devretti, onu ana zaman diliminden çıkarmak zorundalar mı?" şeklinde konuştu.
"LANET OLSUN ÇOK YAŞLIYIM"
Başkanlık için çok yaşlı olduğu ve bilişsel yeteneklerini kaybettiği gerekçeleri ile Demokratlar tarafından resmen adaylıktan çekilmeye zorlanan Biden, "Lanet olsun çok yaşlıyım" dedi ve siyasi kariyerine başladığında çok genç göründüğünü fakat başkan olamayacak kadar yaşlı görünerek bitirdiğini söyledi.