Joe Biden’a TV darbesi! Gözyaşları içinde kaldığı yayını kestiler: Lanet olsun çok yaşlıyım

Biden, canlı izleyici sayısını sınırlayarak 22:27'de (ya da 23:27 doğu saatiyle) konuşmayı bitirdi. Amerikalıların yaklaşık yarısı doğu saat diliminde yaşıyor.

New York'ta yayın gece yarısından sonra sona erdi. Biden'ın bir yardımcısı Axios'a "Bu korkunç. Kelimenin tam anlamıyla bir kampanya kurdu ve bunu onlara devretti, onu ana zaman diliminden çıkarmak zorundalar mı?" şeklinde konuştu.

"LANET OLSUN ÇOK YAŞLIYIM"

Başkanlık için çok yaşlı olduğu ve bilişsel yeteneklerini kaybettiği gerekçeleri ile Demokratlar tarafından resmen adaylıktan çekilmeye zorlanan Biden, "Lanet olsun çok yaşlıyım" dedi ve siyasi kariyerine başladığında çok genç göründüğünü fakat başkan olamayacak kadar yaşlı görünerek bitirdiğini söyledi.