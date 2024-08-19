Kamala Harris'in adaylığını ilan edeceği Demokrat Parti Kongresi'nde yüzlerce Filistin destekçisi protesto düzenledi

ABD 'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, 4 gün sürecek Demokrat Parti Kongresi Chicago 'da bugün başladı.

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Başkan Biden dahil olmak üzere çok sayıda önde gelen Demokrat siyasetçinin de konuşma yapacağı kongrede, Demokrat delegeler oylarını Harris'in adaylığı için kullanacak.