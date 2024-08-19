Kamala Harris'in adaylığını ilan edeceği Demokrat Parti Kongresi'nde yüzlerce Filistin destekçisi protesto düzenledi

ABD'de Kamala Harris'in başkan adaylığının resmen ilan edileceği Demokrat Parti Kongresi, Joe Biden yönetiminin Gazze politikasını eleştiren Filistin destekçisi yüzlerce grubun gösterileri eşliğinde Chicago kentinde yapılıyor.
ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, 4 gün sürecek Demokrat Parti Kongresi Chicago'da bugün başladı.
Başkan Biden dahil olmak üzere çok sayıda önde gelen Demokrat siyasetçinin de konuşma yapacağı kongrede, Demokrat delegeler oylarını Harris'in adaylığı için kullanacak.