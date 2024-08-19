İsrail ordusunun bu sabah Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında teknik hata nedeniyle kendi askerlerinin konuşlandığı binayı vurduğu bildirildi.

İsrail ordusu hava saldırılarında kendi askerlerinin konuşlandığı binayı vurdu

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesine düzenlenen hava saldırısında, teknik hata nedeniyle bir bombanın İsrail askerlerinin bulunduğu binaya isabet ettiği belirtildi.

Hava saldırısında 1 asker öldü, 3’ü ağır 6 asker yaralandı

Açıklamada, saldırıda 1 İsrail askerinin öldüğü, 3'ü ağır olmak üzere 6 askerin yaralandığı kaydedildi.