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İsrail ordusu hava saldırılarında kendi askerlerinin konuşlandığı binayı vurdu

İsrail ordusu, Gazze’ye düzenlediği hava saldırısında teknik bir hata sonucu kendi askerlerinin bulunduğu binayı vurdu. 1 asker hayatını kaybetti, 3’ü ağır 6 asker yaralandı.

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Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024, 22:38 Güncelleme 19 Ağustos 2024, 22:38
İsrail ordusu hava saldırılarında kendi askerlerinin konuşlandığı binayı vurdu

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İsrail ordusunun bu sabah Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında teknik hata nedeniyle kendi askerlerinin konuşlandığı binayı vurduğu bildirildi.

İsrail ordusu hava saldırılarında kendi askerlerinin konuşlandığı binayı vurdu İsrail ordusu hava saldırılarında kendi askerlerinin konuşlandığı binayı vurdu

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesine düzenlenen hava saldırısında, teknik hata nedeniyle bir bombanın İsrail askerlerinin bulunduğu binaya isabet ettiği belirtildi.

Hava saldırısında 1 asker öldü, 3’ü ağır 6 asker yaralandıHava saldırısında 1 asker öldü, 3’ü ağır 6 asker yaralandı

Açıklamada, saldırıda 1 İsrail askerinin öldüğü, 3'ü ağır olmak üzere 6 askerin yaralandığı kaydedildi.

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