Joe Biden Üçüncü Dünya Savaşı’nın fitilini ateşledi! Ukrayna’ya Rusya’ya karşı uzun menzilli füze kullanmasına izin verdi

Rusya-Ukrayna savaşının 1000'inci günü yaklaşırken, Üçüncü Dünya Savaşı sesleri yükselmeye başladı. Washington'dan, Ukrayna'nın uzun menzilli ABD füzeleri 'ATACMS' ile Rus topraklarını vurmasına onay çıktı.

Putin daha önce Batılı ülkeleri böyle bir hamleye karşı uyarmış ve NATO'nun Ukrayna Savaşına "doğrudan katılımı" anlamına geleceğini anlatmıştı. Rusya Federasyon Konseyi'nin Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, "Bu adım, Üçüncü Dünya Savaşı'na giden bir adımdır ve Rusya buna sessiz kalmayacaktır" ifadesini kullandı. Ukrayna Lideri Zelenski ise "Artık Biden'ın Rusya'da kullanma izni verdiği ABD yapımı füzeler konuşacak" açıklaması yaptı. Fransa ve İngiltere'nin de Ukrayna'ya SCALP ve Storm Shadow füzelerini kullanma izni verdiği hatırlatıldı. Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr., X hesabında Biden'ın kararıı sert bir dille eleştirerek "askeri-endüstriyel kompleksin savaşı kışkırttığını ve insanların hayatlarını umursamadığını" vurguladı.



300 KM MENZİLLİ ABD'NİN

"ATACMC" füzeleri, bir süre önce Ukrayna'ya gönderilmişti. Taşınabilen bu füzelerin menzili 300 km. Rusya topraklarını vurabilecek özellikte!



NOTLAR

- ABD'li milyarderlerden Biden'a " Üçüncü dünya savaşını çıkarmak istiyor" diyerek tepkilerini haykırdı.

- İsveç, Norveç ve Finlandiya'da 'savaşta sağ kalma' kitapçıkları dağıtmaya başladı.

- Rusya'da askerler, savaşın vahşetini eve getiriyor: 242 kişi öldürüldü...