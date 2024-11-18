ABD'nin "füze" kararı sonrası tansiyon yükseldi! Rusya "Gerginlikte yeni aşama" deyip Ukrayna'yı vurdu: Odesa savaş alanına döndü

Rusya ve Ukrayna arasında 2022'den bu yana devam eden savaş Karadeniz'i ve Doğu Avrupa'yı yangın yerine çevirdi.



Türkiye sürecin başından bu yana tarafsız bir politika izleyip barış diplomasisi yürüttü. Rusya ve Ukrayna defalarca kez Ankara arabuluculuğunda temasa geçti, taraflar İstanbul'da masaya bile oturttu.



Ancak ABD ve Batı, Ukrayna'ya silah ve mühimmat yığarak savaşı körüklemek için elinden geleni ardına koymadı. Son olarak görevini Trump'a devretmeye hazırlanan ABD Başkanı Biden, Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik bir saldırıda uzun menzilli taktik füze sistemlerini (ATACMS) kullanmasına ilk kez onay verdi.





Bu durum tansiyonu daha da yükseltti. Rusya ABD'nin bu kararını "Gerginlikte yeni aşama" olarak tanımladı ve Ukrayna'yı füzelerle vurdu.



Odesa kentine düzen uzun menzilli füzeler sonucu çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar;