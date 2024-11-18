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ABD'nin "füze" kararı sonrası tansiyon yükseldi! Rusya "Gerginlikte yeni aşama" deyip Ukrayna'yı vurdu: Odesa savaş alanına döndü

ABD'nin Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik bir saldırıda uzun menzilli taktik füze sistemlerini kullanmasına onay vermesi sonrası tansiyon yükseldi. ABD'nin bu kararını "Gerginlikte yeni aşama" olarak tanımlayan Rusya, uzun menzilli füzelerle Ukrayna'nın Odesa kentini vurdu. Çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.

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Giriş Tarihi :18 Kasım 2024 , 14:39 Güncelleme Tarihi :18 Kasım 2024 , 15:17
ABD’nin füze kararı sonrası tansiyon yükseldi! Rusya Gerginlikte yeni aşama deyip Ukrayna’yı vurdu: Odesa savaş alanına döndü

İÇİNDEKİLER

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    Rusya ve Ukrayna arasında 2022'den bu yana devam eden savaş Karadeniz'i ve Doğu Avrupa'yı yangın yerine çevirdi.

    Türkiye sürecin başından bu yana tarafsız bir politika izleyip barış diplomasisi yürüttü. Rusya ve Ukrayna defalarca kez Ankara arabuluculuğunda temasa geçti, taraflar İstanbul'da masaya bile oturttu.

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    Ancak ABD ve Batı, Ukrayna'ya silah ve mühimmat yığarak savaşı körüklemek için elinden geleni ardına koymadı. Son olarak görevini Trump'a devretmeye hazırlanan ABD Başkanı Biden, Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik bir saldırıda uzun menzilli taktik füze sistemlerini (ATACMS) kullanmasına ilk kez onay verdi.

    Rusya Odesa'yı vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı



    Bu durum tansiyonu daha da yükseltti. Rusya ABD'nin bu kararını "Gerginlikte yeni aşama" olarak tanımladı ve Ukrayna'yı füzelerle vurdu.

    Odesa kentine düzen uzun menzilli füzeler sonucu çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.

    İşte dakika dakika bölgede yaşananlar;

    CANLI ANLATIM
    14:40 18 Kasım 2024
    ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

    Odessa Bölge Devlet İdaresi Başkanı Oleg Kiper, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, füze saldırısında 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin de yaralandığını açıkladı. 

    Odessa Belediye Başkanı Gennadiy Trukhanov ise ölenler arasında bir çocuğun da bulunduğunu belirtti.

    Saldırının, sivil altyapıya ve konut binalarına ciddi hasar verdiği bildirildi.

    14:40 18 Kasım 2024
    ODESA SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
    Saldırı sonrası Odesa savaş alanına döndü. Yerde yatan cesetler ve yanan araçlar dikkat çekti.
    14:28 18 Kasım 2024
    RUSYA ODESA'YI VURDU
    Rus ordusu, Ukrayna'nın Odesa kentine hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Ortalık savaş alanına döndü.

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