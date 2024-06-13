Joe Biden mı Donald Trump mı? The Economist’ten ABD başkanlık seçimi için ilk tahmin geldi: Gözler 27 Haziran’da

Reuters, cuma günü 78 yaşına girecek olan eski Başkan Donald Trump ve 81 yaşındaki mevcut Başkan Joe Biden 'ın ulusal kamuoyu anketlerinde eşit durumda olduğunu belirtti.

Başkanlık seçimleri için yarışan iki aday da zor günlerden geçerken 27 Haziran'da eşi benzeri olmayan bir televizyon programında bir araya gelmeleri bekleniyor.

THE ECONOMIST BİRİNCİYİ BELİRLEDİ

The Economist, başkanlık seçimlerinde her eyalette kimin önde olacağına yönelik tahminlerini yayımladı.

The Economist'in yayımladığı verilerde başkan ve başkan yardımcısını seçmek üzere halk oyuyla seçilen 538 seçici üyeden meydana gelen bir kurul olan Seçiciler Kurulu'nda Trump'ın öne geçtiği görülüyor.

ABD genelinde az bir farkla da olsa Donald Trump'ın önde olduğuna dikkat çeken The Economist'in verilerinde eyalet bazında da Trump'ın Biden'a göre önde olduğu belirtiliyor.

BUNAK BIDEN MI DELİ TRUMP MI?

Biden ve Trump zorlu seçim sürecine davalar ve mahkemelerle giriş yaptı. Trump porno yıldızı Stormy Daniels'a verdiği sus payı davası ile mücadele ederken Biden ise oğlu Hunter Biden'ın tutuklanma tehlikesi ile karşı karşıya.

Biden, Trump'ı dengesiz ve demokrasiyi tehlikeye atmakla suçlarken Trump ise rakibinin bunak ve yozlaşmış olduğunu söylüyor ve fiziksel ve zihinsel olarak göreve uygun olmadığını belirtiyor.

Biden'ın ikinci dört yıllık dönem için aday olması nedeniyle zihinsel ve fiziksel gücü inceleme ve spekülasyonlara konu oldu. Eleştirmenler onun yavaşladığını söylüyor ve bir dizi sözlü hataya işaret ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Wall Street Journal'ın Başkan Joe Biden hakkında yayımladığ rapor gündeme bomba gibi düştü. Wall Street Journal, 45'ten fazla Cumhuriyetçi ve Demokrat milletvekili ve çalışan ile Biden hakkında görüştü ve başkanın bilişsel kapasitesinin düştüğünü iddia etti. WSJ'ye konuşan siyasiler, Biden'ın yanında notları olmadan konuşamadığını, soruları bile anlamadığını, toplantılarda soruları yardımcılarına cevaplattığını söyledi.