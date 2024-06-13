İspanya’da gündem Başkan Erdoğan! Pedro Sanchez ile görüşmesi dakika dakika takip ediliyor: Türkiye stratejik aktör

İSPANYA'DA GÜNDEM BAŞKAN ERDOĞAN

Gazze diplomasisinin ön plana çıkacağı ve masada TCG Anadolu ile Eurofighter savaş uçaklarının da yer alacağı görüşme İspanya basınının bir numaralı gündemi.

"TÜRKİYE STRATEJİK AKTÖR"

Público, Başkan Erdoğan-Sanchez görüşmesinde Gazze konusunun ön plana çıkacağını belirtirken İspanya ile Türkiye'nin 2021'den bu yana kapsamlı bir ortaklık geliştirdiğini vurguladı. Başkan Erdoğan-Sanchez görüşmesinin ekonomik ve ticari meselelere odaklanacağını vurgulayan Público, amacın şu anda yıllık yaklaşık 20 milyar Euro olduğu tahmin edilen borsaların hacmini 25 milyon milyar avroya çevirmek olduğunu belirtti.

İspanya'da hükümet kaynaklarının Türkiye'nin küresel jeopolitik bağlamda stratejik bir aktör olduğunu belirttiğine dikkat çeken Público, bu nedenle iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin güçlendirilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

SON ZİRVE 2021'DEYDİ

RTVE ise Başkan Erdoğan Sanchez görüşmesinin ana gündemlerinden birinin Gazze ve İspanya'nın Filistin devletini resmen tanıması olacağını belirtti. İspanya ve Türkiye arasındaki son zirvenin 2021'de düzenlendiğini hatırlatan RTVE, Ankara'da yapılan görüşmede hükümet kaynaklarının özellikle ekonomik ve ticari alanda hala muazzam potansiyele sahip olduğu kapsamlı bir ortaklığa imza attığını belirtti.

İSPANYA'YA AB DESTEĞİ

Europa Press ise Başkan Erdoğan ve Pedro Sanchez görüşmesinde iki ülke arasındaki kapsamlı ortaklığın yeniden teyit edileceğini belirtti. Europa Press, toplantıda Gazze'nin gündemde olacağını belirtirken Türkiye'nin İspanya'nın Gazze ve Ukrayna konusundaki tutumundan memnun olduğunu ve İspanya'nın AB'ye katılımını desteklediğini belirtti.