Irak’ta petrol rafinerisinde yangın! Erbil’de alevler sönmüyor: Patlamalar art arda geldi

Irak 'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil şehrinde yer alan petrol rafinerisinde akşam saat 20.30 sularında çıkan yangın petrol rafinerisi, petrol dağıtım tesisi ve petrol deposunun bulunduğu tesiste etkili oldu. Erbil-Guyer yolu üzerinde konumlanan petrol rafinerisindeki yangın hala kontrol altına alınamadı.

Erbil 'de Guyer yolu üzerindeki petrol rafinerisi nde dün akşam saatlerinde başlayan yangın hala söndürülemedi. Geceyi alev alev aydınlatan yangının ardından çok sayıda patlama meydana geldi.

İtfaiye ekipleri yangının yakıt depolarına sıçramasını önlemek için derhal müdahale etse de yangın henüz kontrol altına alınamadı.

PATLAMALAR DEVAM EDİYOR

Yangının neden çıktığı ise henüz bilinmiyor. Öte yandan yangının sebebi hakkında soruşturma başlatıldı.

Yangında can kaybı meydana gelmediği fakat çoğu itfaiyeci en az 10 kişinin yaralandığı bildirildi. Yerel basına göre rafineride art arda patlamalar devam ediyor.