Irak’ta petrol rafinerisinde yangın! Erbil’de alevler sönmüyor: Patlamalar art arda geldi

Erbil'de Guyer yolu üzerindeki petrol rafinerisinde dün akşam saatlerinde başlayan yangın hala söndürülemedi. Geceyi alev alev aydınlatan yangının ardından çok sayıda patlama meydana geldi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINAMADI
Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil şehrinde yer alan petrol rafinerisinde akşam saat 20.30 sularında çıkan yangın petrol rafinerisi, petrol dağıtım tesisi ve petrol deposunun bulunduğu tesiste etkili oldu. Erbil-Guyer yolu üzerinde konumlanan petrol rafinerisindeki yangın hala kontrol altına alınamadı.