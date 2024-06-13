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Irak’ta petrol rafinerisinde yangın! Erbil’de alevler sönmüyor: Patlamalar art arda geldi

Irak'ın Erbil kentinde Erbil-Guyer yolu üzerinde bulunan bir petrol rafinerisinde yangın çıktı. Akşam saatlerinde meydana gelen ve gökyüzünü aydınlatan patlamanın ardından itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yangının neden çıktığı belirsizliğini korurken patlamaların da devam ettiği bildirildi.

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Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 00:48 Güncelleme 13 Haziran 2024, 11:25
Irak’ta petrol rafinerisinde yangın! Erbil’de alevler sönmüyor: Patlamalar art arda geldi

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Erbil'de Guyer yolu üzerindeki petrol rafinerisinde dün akşam saatlerinde başlayan yangın hala söndürülemedi. Geceyi alev alev aydınlatan yangının ardından çok sayıda patlama meydana geldi.

Erbil'de patlama meydana geldi!

YANGIN KONTROL ALTINA ALINAMADI

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil şehrinde yer alan petrol rafinerisinde akşam saat 20.30 sularında çıkan yangın petrol rafinerisi, petrol dağıtım tesisi ve petrol deposunun bulunduğu tesiste etkili oldu. Erbil-Guyer yolu üzerinde konumlanan petrol rafinerisindeki yangın hala kontrol altına alınamadı.

İtfaiye ekipleri yangının yakıt depolarına sıçramasını önlemek için derhal müdahale etse de yangın henüz kontrol altına alınamadı.

PATLAMALAR DEVAM EDİYOR

Yangının neden çıktığı ise henüz bilinmiyor. Öte yandan yangının sebebi hakkında soruşturma başlatıldı.

Yangında can kaybı meydana gelmediği fakat çoğu itfaiyeci en az 10 kişinin yaralandığı bildirildi. Yerel basına göre rafineride art arda patlamalar devam ediyor.

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