Suriye'de devrimin ardında yeni bir dönem inşa edilirken Batılı ülkeler de başkent Şam'ı ziyaret için adeta sıraya girdi.

ALMANYA VE FRANSA'DAN ŞAM'A SÜRPRİZ ZİYARET

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot sürpriz bir ziyaretle Suriye'nin başkenti Şam'a gitti.

BAERBOCK ÇELİK YELEKLE İNDİ

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve beraberindeki heyet Şam'da, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'un Şam'a çelik yelekle indiği anlar ise dikkat çekti.

İLK DURAK SEDNAYA

Barrot ve Baerbock Suriye'de ilk olarak Sednaya Cezaevi'ni ziyaret etti.

Barrot ve Baerbock Suriye'de ilk olarak Sednaya Cezaevi'ni ziyaret etti, Reuters

İki bakan, Beyaz Baretliler eşliğinde Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esad'ın işkence ve ölüm yuvası Sednaya Cezaevi'ni gezdi.

Barrot ve Baerbock Suriye'de ilk olarak Sednaya Cezaevi'ni ziyaret etti, Reuters

AHMED EL ŞARA İLE GÖRÜŞECEKLER

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Fransa ve Almanya'nın üst düzey diplomatlarının Suriye'nin yeni lideri Ahmed el Şara ile görüşeceklerini duyurdu.

ÖNCE LÜBNAN SONRA SURİYE

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, komşu Lübnan'a yaptığı ziyaretin ardından cuma günü erken saatlerde Suriye'ye geldi. Barrot, burada aralarında deneyimli parlamento başkanı Nabih Berry'nin de bulunduğu üst düzey Lübnanlı siyasetçilerle bir araya geldi.

Fransa'nın Şam Büyükelçiliği'nde gazetecilere konuşan Barrot, "egemen, istikrarlı ve barışçıl" bir Suriye umudunu dile getirdi ve "Bunun aynı zamanda tüm Suriyelilerin özlemlerinin gerçekleşebileceği yönünde bir umut" olduğunu belirtti.

Barrot, Şam'a ulaşmadan kısa bir süre önce X hesabından yaptığı bir paylaşımda, Alman Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile birlikte Suriye'ye yaptığı ziyaretin amacının "Suriye halkı ve bölgesel istikrar için barışçıl" bir geçişi teşvik etmek olduğunu belirtmişti.

Baerbock, "yeni bir başlangıcın" ancak ayrım gözetmeksizin tüm Suriyelilere haklar ve korumanın yanı sıra "siyasi süreçte bir yer" vermesi halinde mümkün olabileceğini söyledi. Ayrıca, Almanya'nın Suriye halkı için "güvenli bir yuva" ve "toprakları üzerinde tam kontrole sahip işleyen bir devlet" olmasına yardımcı olmak istediğini söyledi.