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Almanya ve Fransa’dan Suriye’ye ziyaret! Annalena Baerbock çelik yelekle indi

Suriye’de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Batılı yetkililer yeni yönetimi ziyaret için adeta sıraya girdi. Almanya ve Fransa Dışişleri Bakanları Annalena Baerbock ve Jean-Noel Barrot Suriye’nin başkenti Şam’a sürpriz bir ziyaret düzenledi. Baerbock'un Şam'a çelik yelekle indiği anlar ise gündem oldu. İki bakanın ilk adresi ise devrik lider Beşar Esad’ın işkence merkezi Sednaya Hapishanesi oldu.

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Giriş Tarihi :03 Ocak 2025 , 12:05 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 15:52
Almanya ve Fransa’dan Suriye’ye ziyaret! Annalena Baerbock çelik yelekle indi

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    Suriye'de devrimin ardında yeni bir dönem inşa edilirken Batılı ülkeler de başkent Şam'ı ziyaret için adeta sıraya girdi.

    ALMANYA VE FRANSA'DAN ŞAM'A SÜRPRİZ ZİYARET

    Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot sürpriz bir ziyaretle Suriye'nin başkenti Şam'a gitti.

    BAERBOCK ÇELİK YELEKLE İNDİ

    Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve beraberindeki heyet Şam'da, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüAlmanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve beraberindeki heyet Şam'da, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'un Şam'a çelik yelekle indiği anlar ise dikkat çekti.

    İLK DURAK SEDNAYA

    Barrot ve Baerbock Suriye'de ilk olarak Sednaya Cezaevi'ni ziyaret etti.

    Barrot ve Baerbock Suriye'de ilk olarak Sednaya Cezaevi'ni ziyaret etti, ReutersBarrot ve Baerbock Suriye'de ilk olarak Sednaya Cezaevi'ni ziyaret etti, Reuters

    İki bakan, Beyaz Baretliler eşliğinde Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esad'ın işkence ve ölüm yuvası Sednaya Cezaevi'ni gezdi.

    Barrot ve Baerbock Suriye'de ilk olarak Sednaya Cezaevi'ni ziyaret etti, ReutersBarrot ve Baerbock Suriye'de ilk olarak Sednaya Cezaevi'ni ziyaret etti, Reuters

    AHMED EL ŞARA İLE GÖRÜŞECEKLER

    Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Fransa ve Almanya'nın üst düzey diplomatlarının Suriye'nin yeni lideri Ahmed el Şara ile görüşeceklerini duyurdu.

    ÖNCE LÜBNAN SONRA SURİYE

    Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, komşu Lübnan'a yaptığı ziyaretin ardından cuma günü erken saatlerde Suriye'ye geldi. Barrot, burada aralarında deneyimli parlamento başkanı Nabih Berry'nin de bulunduğu üst düzey Lübnanlı siyasetçilerle bir araya geldi.

    Fransa'nın Şam Büyükelçiliği'nde gazetecilere konuşan Barrot, "egemen, istikrarlı ve barışçıl" bir Suriye umudunu dile getirdi ve "Bunun aynı zamanda tüm Suriyelilerin özlemlerinin gerçekleşebileceği yönünde bir umut" olduğunu belirtti.

    Barrot, Şam'a ulaşmadan kısa bir süre önce X hesabından yaptığı bir paylaşımda, Alman Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile birlikte Suriye'ye yaptığı ziyaretin amacının "Suriye halkı ve bölgesel istikrar için barışçıl" bir geçişi teşvik etmek olduğunu belirtmişti.

    Baerbock, "yeni bir başlangıcın" ancak ayrım gözetmeksizin tüm Suriyelilere haklar ve korumanın yanı sıra "siyasi süreçte bir yer" vermesi halinde mümkün olabileceğini söyledi. Ayrıca, Almanya'nın Suriye halkı için "güvenli bir yuva" ve "toprakları üzerinde tam kontrole sahip işleyen bir devlet" olmasına yardımcı olmak istediğini söyledi.

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