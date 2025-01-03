Almanya’daki havalimanlarında teknik kaos: Schengen dışı yolcular için girişler durduruldu

Almanya genelindeki havalimanlarında yaşanan teknik arızalar yolcuların mağduriyetine yol açtı. Bild gazetesinin Federal Polis'e dayandırdığı haberine göre, havalimanlarındaki bilgisayar sistemlerinin çökmesi nedeniyle işlemler manuel olarak gerçekleştiriliyor. Bu durum, uzun kuyrukların oluşmasına ve ciddi aksamaların yaşanmasına neden oldu.

Almanya'daki havalimanlarındali teknik arıza nedeniyle: Schengen dışı yolcular için girişler durduruldu (Fotoğraf: AA)

SCHENGEN DIŞI YOLCULARIN GİRİŞ İŞLEMLERİ DURDURULDU

Sistemin çöküş nedeni henüz belirlenemezken, sorunun çözümü için çalışmaların sürdüğü bildirildi. WDR televizyonu, Düsseldorf Havalimanı'ndaki güvenlik noktalarında oluşan uzun kuyruklara dikkat çekerken, Schengen ülkeleri dışından gelen yolcuların giriş işlemlerinin şimdilik durdurulduğunu aktardı. Yolcular, bu teknik arızalar nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor.

Frankfurt havaalanından sorumlu Federal Polis sözcüsü BILD'e yaptığı açıklamada, "Meslektaşlarımız, sistemin daha önce yaptığı pek çok şeyi manuel olarak yapmak zorunda kalıyor. Şu anda hâlâ durumu düzeltiyoruz. Kesintinin nedeni henüz bilinmiyor." ifadelerini kullandı.

Bild'in Offenburg Federal Polisine dayandırdığı habere göre, Baden-Württemberg'deki Karlsruhe/Baden-Baden Havalimanı terminalinde yaklaşık 450 yolcu beklemek zorunda kaldı. Teknik arıza nedeniyle iki uçak sevk edilemedi. Uçakların Fas ve Arnavutluk'a gitmesi planlanıyordu, ancak kesinti nedeniyle uçuşlar gerçekleştirilemedi.