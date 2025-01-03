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Almanya'daki havalimanlarında teknik kaos: Schengen dışı yolcular için girişler durduruldu

Almanya genelinde havalimanlarında yaşanan bilgisayar sistemi arızası nedeniyle işlemler manuel olarak yapılıyor. Bu durum, uzun kuyruklara ve aksamalara neden olurken, Schengen dışı ülkelerden gelen yolcuların giriş işlemleri durduruldu. Arızanın nedeni henüz bilinmiyor.

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Giriş Tarihi :03 Ocak 2025 , 19:47 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 20:40
Almanya’daki havalimanlarında teknik kaos: Schengen dışı yolcular için girişler durduruldu

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    Almanya genelindeki havalimanlarında yaşanan teknik arızalar yolcuların mağduriyetine yol açtı. Bild gazetesinin Federal Polis'e dayandırdığı haberine göre, havalimanlarındaki bilgisayar sistemlerinin çökmesi nedeniyle işlemler manuel olarak gerçekleştiriliyor. Bu durum, uzun kuyrukların oluşmasına ve ciddi aksamaların yaşanmasına neden oldu.

    Almanya'daki havalimanlarındali teknik arıza nedeniyle: Schengen dışı yolcular için girişler durduruldu (Fotoğraf: AA)Almanya'daki havalimanlarındali teknik arıza nedeniyle: Schengen dışı yolcular için girişler durduruldu (Fotoğraf: AA)

    SCHENGEN DIŞI YOLCULARIN GİRİŞ İŞLEMLERİ DURDURULDU

    Sistemin çöküş nedeni henüz belirlenemezken, sorunun çözümü için çalışmaların sürdüğü bildirildi. WDR televizyonu, Düsseldorf Havalimanı'ndaki güvenlik noktalarında oluşan uzun kuyruklara dikkat çekerken, Schengen ülkeleri dışından gelen yolcuların giriş işlemlerinin şimdilik durdurulduğunu aktardı. Yolcular, bu teknik arızalar nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor.

    Frankfurt havaalanından sorumlu Federal Polis sözcüsü BILD'e yaptığı açıklamada, "Meslektaşlarımız, sistemin daha önce yaptığı pek çok şeyi manuel olarak yapmak zorunda kalıyor. Şu anda hâlâ durumu düzeltiyoruz. Kesintinin nedeni henüz bilinmiyor." ifadelerini kullandı.

    Bild'in Offenburg Federal Polisine dayandırdığı habere göre, Baden-Württemberg'deki Karlsruhe/Baden-Baden Havalimanı terminalinde yaklaşık 450 yolcu beklemek zorunda kaldı. Teknik arıza nedeniyle iki uçak sevk edilemedi. Uçakların Fas ve Arnavutluk'a gitmesi planlanıyordu, ancak kesinti nedeniyle uçuşlar gerçekleştirilemedi.

    Almanya'daki havalimanlarındali teknik arıza nedeniyle: Schengen dışı yolcular için girişler durduruldu (Fotoğraf: AA)Almanya'daki havalimanlarındali teknik arıza nedeniyle: Schengen dışı yolcular için girişler durduruldu (Fotoğraf: AA)

    "BÖYLE BİR ŞEYİN YAŞANMASI AN MESELESİYDİ"

    Federal Polis Birliği Başkanı Heiko Teggatz, BILD gazetesine yaptığı açıklamada, yaşanan teknik aksaklıkların beklenen bir durum olduğunu belirterek, "Bugün böyle bir şeyin yaşanması an meselesiydi. Bu, artık tüm Avrupa Schengen sistemi için bir tehlike oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

    Almanya'daki havalimanlarındali teknik arıza nedeniyle: Schengen dışı yolcular için girişler durduruldu (Fotoğraf: AA)Almanya'daki havalimanlarındali teknik arıza nedeniyle: Schengen dışı yolcular için girişler durduruldu (Fotoğraf: AA)

    ÜÇ YILDIR BÜTÇE AYRILMADI

    Teggatz, son üç yıldır BT altyapısını modernize etmek için yeterli bütçenin ayrılmadığını belirterek, bu konuda yaklaşık 150 milyon euroluk bir ihtiyacın olduğunu dile getirdi.

    Almanya Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser (Fotoğraf: AA)Almanya Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser (Fotoğraf: AA)

    "İÇİŞLERİ BAKANI NANCY FAESER UYARILARI DİKKATE ALMADI"

    Federal İçişleri Bakanlığı'na sık sık uyarılarda bulunduklarını vurgulayan Teggatz, İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in bu uyarıları dikkate almadığını söyledi. Teggatz, "Bu, Federal İçişleri Bakanı için tamamen kendi yarattığı bir sorun ve ülkeyle ilgili bir kaos durumudur." ifadeleriyle eleştirilerini sürdürdü.

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