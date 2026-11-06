Hükümet, siber saldırılarla mücadele etmek amacıyla üst düzey uzmanlardan oluşan özel ekip kuracak ve güvenlik açıklarına ilişkin güncel bilgilere erişebilmek için uluslararası teknoloji şirketleri ve yapay zeka geliştiricileriyle işbirliği yapacak.