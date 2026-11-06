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Japonya'dan siber saldırılara karşı acil önlem paketi: Yapay zeka devrede

Japonya hükümeti, son dönemde artan siber saldırılar ve kişisel veri ihlallerine karşı yapay zeka destekli güvenlik sistemleri ile uzman müdahale ekiplerinin oluşturulmasını içeren acil önlem paketini duyurdu.

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Japonya'dan siber saldırılara karşı acil önlem paketi: Yapay zeka devrede

Japonya hükümeti, son dönemde artan siber saldırılar ve kişisel veri ihlallerine karşı yapay zeka destekli güvenlik sistemleri ile uzman müdahale ekiplerinin oluşturulmasını içeren acil önlem paketini duyurdu.

Japonya'dan siber saldırılara karşı acil önlem paketi: Yapay zeka devrede-2

SİBER GÜVENLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ GÜNDEMDE

Kyodo News'ün haberine göre Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ve bakanların katıldığı toplantıda siber güvenliğin güçlendirilmesine yönelik yeni tedbirler açıklandı.

Japonya'da siber güvenliğin güçlendirilmesi için çalışmalar başlatıldı. (Foto: Takvim Foto Arşivi)Japonya'da siber güvenliğin güçlendirilmesi için çalışmalar başlatıldı. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

Paket kapsamında yapay zeka kullanılarak bilgisayar sistemlerindeki güvenlik açıklarının tespit edilmesi, bilgi toplama ve analiz kapasitesinin artırılması, siber saldırılara karşı stratejik müdahale yöntemlerinin geliştirilmesi ve saldırılardan etkilenen kurumlara destek sağlanması hedefleniyor.

Japonya'dan siber saldırılara karşı acil önlem paketi: Yapay zeka devrede-4

Hükümet, siber saldırılarla mücadele etmek amacıyla üst düzey uzmanlardan oluşan özel ekip kuracak ve güvenlik açıklarına ilişkin güncel bilgilere erişebilmek için uluslararası teknoloji şirketleri ve yapay zeka geliştiricileriyle işbirliği yapacak.

Japonya'dan siber saldırılara karşı acil önlem paketi: Yapay zeka devrede-5

"KURTARMA EKİBİ" DEVREYE GİRECEK

Ayrıca, siber saldırıya uğrayan şirketlere ilk müdahalede yardımcı olmak üzere kamu ve özel sektör uzmanlarından oluşan "kurtarma ekibi" oluşturulacak.

Japonya'dan siber saldırılara karşı acil önlem paketi: Yapay zeka devrede-6

Saldırı riski taşıyan şirketlere önleyici güvenlik tavsiyeleri sunmak amacıyla ayrı ekip de görevlendirilecek.

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