Hastaneye kaldırılan genç kızın sağlık durumuna ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı. Yayın sırasında kullandığı öne sürülen ifadeler tartışma yaratırken olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin belirsizlik sürüyor.

Takvim.com.tr'nin de sık sık gündeme taşıdığı TikTok yayınlarında yaşanan facialara bir yenisi Japonya'da eklendi. 14 yaşındaki Ruka, TikTok üzerinden canlı yayın yaptığı sırada bulunduğu binanın 6. katındaki balkonundan düşerek ağır yaralandı.

Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı (Foto: Sosyal medya)

YAYINDAKİ SON SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

14 yaşındaki Ruka'nın canlı yayın sırasında kullandığı öne sürülen ifadeler, olayın ardından sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Arkadaşları ve sosyal medya takipçilerinin aktardığı bilgilere göre genç kızın yayın sırasında "Açım", "Korkuyorum" ve "Bu tehlikeli" şeklinde ifadeler kullandığı ileri sürüldü.

Söz konusu ifadelerin hangi koşullarda kullanıldığına ilişkin ise henüz doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.