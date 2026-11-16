Japonya'da TikTok canlı yayınında akılalmaz olay! 14 yaşındaki kız 6. kattan düştü: "Korkuyorum"
Japonya'da 14 yaşındaki Ruka'nın canlı yayını faciayla sonuçlandı. Yayın sırasında bulunduğu binanın 6. katındaki balkondan düşen Ruka'nın yayın sırasında kullandığı aktarılan "Korkuyorum" ve "Bu tehlikeli" sözleri olayın ardından tartışma yarattı. Ölümüne ilişkin resmî doğrulama ise henüz bulunmuyor.
Takvim.com.tr'nin de sık sık gündeme taşıdığı TikTok yayınlarında yaşanan facialara bir yenisi Japonya'da eklendi. 14 yaşındaki Ruka, TikTok üzerinden canlı yayın yaptığı sırada bulunduğu binanın 6. katındaki balkonundan düşerek ağır yaralandı.Japonya’da TikTok canlı yayını trajediyle sona erdi!
Hastaneye kaldırılan genç kızın sağlık durumuna ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı. Yayın sırasında kullandığı öne sürülen ifadeler tartışma yaratırken olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin belirsizlik sürüyor.
CANLI YAYIN SIRASINDA 6. KATTAN DÜŞTÜ
Japonya'da 14 yaşındaki Ruka, TikTok üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayın sırasında bulunduğu binanın 6. katındaki dairenin balkonundan aşağı düştü.
Başından ağır yaralandığı belirtilen Ruka'nın hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.
YAYINDAKİ SON SÖZLERİ GÜNDEM OLDU
14 yaşındaki Ruka'nın canlı yayın sırasında kullandığı öne sürülen ifadeler, olayın ardından sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.
Arkadaşları ve sosyal medya takipçilerinin aktardığı bilgilere göre genç kızın yayın sırasında "Açım", "Korkuyorum" ve "Bu tehlikeli" şeklinde ifadeler kullandığı ileri sürüldü.
Söz konusu ifadelerin hangi koşullarda kullanıldığına ilişkin ise henüz doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.
YAKIN ÇEVRESİNDEN PSİKOLOJİK BASKI İDDİASI
Ruka'nın düşmesinin ardından yakın çevresinden gelen açıklamalar da gündeme taşındı.
Genç kızın son dönemde çeşitli kişisel sorunlar yaşadığı ve psikolojik baskıyla mücadele ettiği öne sürüldü. Ancak söz konusu iddiaların olayla bağlantısına ilişkin resmî bir tespit paylaşılmadı.
JAPON POLİSİ ÖLÜMÜN NEDENİNİ ARAŞTIRIYOR
Olayın canlı yayın sırasında meydana gelmesi, Ruka'nın arkadaşları ve sosyal medya takipçileri arasında büyük üzüntüye neden oldu.
Japon polisi, 14 yaşındaki Ruka'nın ölümünün kaza mı yoksa intihar mı olduğunu belirlemek amacıyla geniş çaplı soruşturma başlattı.
Genç kızın balkondan düşmesine yol açan koşulların soruşturma sonucunda açıklığa kavuşması bekleniyor