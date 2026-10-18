Akciğer kanseri ameliyatı geçiren Papa 14. Leo ilk kez halkın karşısında: Sağlık durumunu açıkladı
Akciğer kanseri teşhisinin ardından 13 Ekim'de Roma'da ameliyat edilen Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, hastaneden taburcu edilmesinin ardından ilk kez halkın karşısına çıktı. Geleneksel pazar duasını gerçekleştiren Papa, sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulunarak görevlerine kademeli olarak döneceğini söyledi. Papa'nın kasım ayında planlanan Latin Amerika ziyaretine ilişkin de doktorundan açıklama geldi.
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, akciğerinde tespit edilen kitlenin alınması amacıyla geçirdiği ameliyatın ardından ilk kez halkın karşısına çıktı. Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde 13 Ekim'de operasyon geçiren ve yapılan incelemelerde akciğer kanseri tanısı doğrulanan Papa, 17 Ekim'de taburcu edildi. Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını gerçekleştiren Papa, kendisine destek verenlere ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
AMELİYAT SONRASI İLK KEZ HALKIN KARŞISINDA
Akciğerindeki kitle nedeniyle ameliyat edilen Papa 14. Leo, hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından Vatikan'da geleneksel pazar duasını gerçekleştirdi.
Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden halka seslenen Papa, operasyonunu gerçekleştiren sağlık ekibine ve iyileşme sürecinde kendisine destek olanlara teşekkür etti.
Yaşadığı sağlık sorununun kendisini hastalara daha yakın hissettirdiğini belirten Papa, faaliyetlerine kademeli olarak geri döneceğini açıkladı.
Papa 14. Leo, "Bu zorlu aşama geçtikten sonra, her zaman Tanrı'nın ve dualarınızın yardımıyla faaliyetlerime yavaş yavaş geri döneceğim. Tekrar teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
SAĞ AKCİĞERİNİN ALT LOBU ALINDI
Papa 14. Leo, 13 Ekim'de Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde ameliyata alındı.
Vatikan tarafından operasyonun ardından yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 90 dakika süren ameliyatın başarılı geçtiği bildirildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Papa'nın sağ akciğer alt lobu, video destekli radikal cerrahi uygulanarak çıkarıldı. Ameliyat öncesi testlerde şüphelenildiği gibi yapılan histolojik inceleme, akciğer adenokarsinomu tanısını doğruladı."
Böylece Papa'nın akciğerinde tespit edilen kitlenin kanser olduğu kesinleşti.
DOKTORUNDAN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Papa'nın ameliyatını gerçekleştiren Prof. Stefano Margaritora, Vatican News'e yaptığı açıklamada operasyonun herhangi bir komplikasyon yaşanmadan başarıyla tamamlandığını söyledi.
Papa'nın ameliyat sonrası iyileşme sürecinin de iyi geçtiğini belirten Margaritora, sağlık durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
LATİN AMERİKA ZİYARETİ İPTAL EDİLECEK Mİ?
Papa 14. Leo'nun 6-17 Kasım tarihleri arasında Uruguay, Arjantin ve Peru'yu kapsayan Latin Amerika ziyareti de gündeme geldi.
Ameliyatın ardından Papa'nın planlanan seyahate çıkıp çıkamayacağı sorulan Prof. Stefano Margaritora, "Klinik açıdan bu ziyaretin yapılmaması için bir sebep göremiyorum." yanıtını verdi.
Vatikan tarafından ziyaret programının iptal edildiğine ilişkin bir açıklama yapılmazken, basında yer alan haberlerde Papa'nın seyahatini gerçekleştirebilmek amacıyla ameliyatı geciktirmeden olma kararı aldığı belirtildi.
20 EKİM'E KADAR TÜM PROGRAMLARI İPTAL EDİLDİ
Vatikan, ameliyat öncesinde Papa 14. Leo'nun iyileşme sürecine odaklanabilmesi amacıyla 20 Ekim'e kadar bütün programlarının iptal edildiğini açıklamıştı.
13 Ekim'deki operasyonun ardından hastanede tedavi gören Papa, 17 Ekim'de taburcu edildi.
Geleneksel pazar duasıyla yeniden halkın karşısına çıkan Papa'nın, sağlık durumuna bağlı olarak faaliyetlerine aşamalı şekilde dönmesi bekleniyor.
11 EKİM'DE AMELİYAT KARARINI DUYURMUŞTU
Papa 14. Leo, 11 Ekim'de Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden yaptığı geleneksel pazar duasında akciğerinde kitle tespit edildiğini açıklamıştı.
Papa, ameliyat kararını şu sözlerle duyurmuştu:
"Doktorlar, akciğerimde bir kitle tespit etti. Doktorlar, müdahalenin uygun olduğuna inanıyor ve bu nedenle onların tavsiyesi üzerine nodülü aldırmak için ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyat, önümüzdeki birkaç gün içinde yapılmak üzere planlandı. Manevi yakınlığınız için teşekkür ediyor ve kendimi dualarınıza emanet ediyorum."