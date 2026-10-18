Papa’nın doktoru, planlanan ziyaret için engel görmediğini açıkladı. (Foto: AA)

20 EKİM'E KADAR TÜM PROGRAMLARI İPTAL EDİLDİ

Vatikan, ameliyat öncesinde Papa 14. Leo'nun iyileşme sürecine odaklanabilmesi amacıyla 20 Ekim'e kadar bütün programlarının iptal edildiğini açıklamıştı.

13 Ekim'deki operasyonun ardından hastanede tedavi gören Papa, 17 Ekim'de taburcu edildi.

Geleneksel pazar duasıyla yeniden halkın karşısına çıkan Papa'nın, sağlık durumuna bağlı olarak faaliyetlerine aşamalı şekilde dönmesi bekleniyor.

11 EKİM'DE AMELİYAT KARARINI DUYURMUŞTU

Papa 14. Leo, 11 Ekim'de Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden yaptığı geleneksel pazar duasında akciğerinde kitle tespit edildiğini açıklamıştı.

Papa, ameliyat kararını şu sözlerle duyurmuştu:

"Doktorlar, akciğerimde bir kitle tespit etti. Doktorlar, müdahalenin uygun olduğuna inanıyor ve bu nedenle onların tavsiyesi üzerine nodülü aldırmak için ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyat, önümüzdeki birkaç gün içinde yapılmak üzere planlandı. Manevi yakınlığınız için teşekkür ediyor ve kendimi dualarınıza emanet ediyorum."