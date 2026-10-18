Trump’tan Netanyahu’ya destek: Yeniden İsrail Başbakanı seçilmesi için mesaj verdi
Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun yeniden seçilmesine desteğini açıklarken İran’a yönelik mesajlar verdi. Tahran yönetimini tehdit eden Trump, İran’ın tutumunu değiştirmemesi halinde ABD’nin doğrudan devreye girebileceğini öne sürdü.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya desteğini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, İran'a yönelik mesajlarının yanı sıra Netanyahu'nun yeniden seçilmesini desteklediğini duyurdu.
TRUMP'TAN İRAN'A TEHDİT
Trump, İran'ın hem askerî hem de mali yönden sistematik olarak etkisiz hâle getirildiğini öne sürdü.
İran'a yönelik sert ifadeler kullanan Trump, "Eğer yollarını hızla değiştirmezlerse, işi yakında bitireceğiz." dedi.
Trump ayrıca, İsrail'in farklı bir lider seçmesi durumunda ABD'nin İran konusunda doğrudan devreye girmek zorunda kalabileceğini savundu.
ABD-İSRAİL ORTAKLIĞINA VURGU
Trump, paylaşımında Netanyahu yönetimi dönemindeki ABD-İsrail ilişkilerine değinerek Washington'un Tel Aviv yönetimiyle mevcut ortaklığının sürmesini istediğini belirtti.
NETANYAHU'NUN YENİDEN SEÇİLMESİNE DESTEK
Trump, mesajının devamında Netanyahu'nun yeniden İsrail Başbakanı seçilmesine açık destek verdi.
ABD Başkanı, paylaşımının Netanyahu'ya yönelik "tam ve eksiksiz desteğini" temsil ettiğini ifade etti.