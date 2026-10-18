ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya desteğini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, İran'a yönelik mesajlarının yanı sıra Netanyahu'nun yeniden seçilmesini desteklediğini duyurdu.

TRUMP'TAN İRAN'A TEHDİT

Trump, İran'ın hem askerî hem de mali yönden sistematik olarak etkisiz hâle getirildiğini öne sürdü.

İran'a yönelik sert ifadeler kullanan Trump, "Eğer yollarını hızla değiştirmezlerse, işi yakında bitireceğiz." dedi.

Trump ayrıca, İsrail'in farklı bir lider seçmesi durumunda ABD'nin İran konusunda doğrudan devreye girmek zorunda kalabileceğini savundu.