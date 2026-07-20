İtalya'da "George Floyd" skandalı: Gözaltına alınırken hayatını kaybetti

İtalya'nın Bologna kentinde yaşayan yabancı uyruklu bir kişinin, dün güvenlik güçleri tarafından yere yatırılarak gözaltına alındığı sırada hayatını kaybetmesi tartışmalara ve tepkilere yol açtı.

GÖZALTINA ALINIRKEN HAYATINI KAYBETTİ

Bologna kentinde dün öğle saatlerinde İtalya'da yaşamını sürdüren 42 yaşındaki Fas asıllı Abderrahim Fakir'in güvenlik güçleri tarafından elleri bağlı şekilde yere yatırılarak gözaltına alınırken hayatını kaybetmesi, ülkede gündem oldu.

Ulusal basında çıkan haberlerde, 7 yaşından bu yana ailesiyle beraber İtalya'da yaşayan Fekir'in Bologna'daki Pilastro Mahallesi'nde taşkınlık yaptığı gerekçesiyle ihbar üzerine güvenlik güçlerinin olay yerine geldiği belirtildi.

Fekir'in güvenlik güçlerine direndiği, bunun üzerine biber gazı kullanılarak yere yatırıldığı ve gözaltına alınmaya çalışıldığı ifade edildi.

İTALYA'DA İNFİAL

Sosyal medyaya yansıyan bir amatör kamera çekimi görüntüsünde de iki polis memurunun yere yatırılmış adamın üzerinde durduğu ve yerde elleri bağlı çırpınan Fekir'in mahalle sakini olduğu düşünülen bir kişi tarafından hareketsiz bırakıldığı, bir süre "yardım" ve "yeter" diye bağırdıktan sonra bilincini kaybettiği ve yaşamını yitirdiği görülüyor.

Olaya şahit olan Fekir'in kız kardeşi ise adalet talep etti.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından birçok kişi olay yerine gelerek polisin müdahalesini protesto etti.

Bu arada, olayla ilgili Bologna Cumhuriyet Başsavcılığının da soruşturma başlattığı ve olay yerindeki 2 polis memuru ile 4 sağlık görevlisinin soruşturulduğu bildirildi.

Bologna Emniyet Müdürlüğü de Fekir'in hayatını kaybettiği gözaltı anına ilişkin yaptığı açıklamada, polis memurlarının ihbar üzerine müdahalede bulunduğunu belirterek, polislerin üzerindeki vücut kameralarındaki kayıtların savcılığa sunulacağını kaydetti.

Ayrıca polislerin Fekir'in psikiyatrik kriz geçirdiğini 118 acil hattına bildirdiği bilgisi de basında yer aldı.