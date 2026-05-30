İtalya'da dört nala kaos! Geçit törenine hazırlanan süvari birliğinin atları firar etti

Atların kaçışı sırasında bazı muhafızlar da at üstünde kaçarak onları takip etti.

Sosyal medyada atların kaçış anlarına dair birçok video paylaşıldı ve geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Kaçan atlar, özellikle Kristof Kolomb Caddesi'nde koştururken bazı araçlarda maddi hasara yol açtı ancak yaralanma bildirilmedi.

Atlar, kaçışları sırasında bazı araçlarda maddi hasara neden olurken, olayda herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 2 Haziran 1946'da yapılan referandumla monarşiden cumhuriyete geçen İtalya'da her yıl başkentte resmi geçit töreniyle kutlanılan Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklar sürerken, dün akşam Roma caddelerinde kaosa yol açan bir olay yaşandı.

İtalya 'da 2 Haziran'da kutlanan Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla başkent Roma'da yapılacak resmi geçit törenine katılacak süvari birliğinin atları, dün gece bulundukları yerden kaçarak, başkent caddelerinde dörtnala koşturdu.

Atlar firar etti Roma karıştı, Fotoğraflar: Takvim

Atların kaçışına ilişkin çok sayıda ihbar gelirken, sosyal medyaya düşen görüntülerde, bazı muhafızların da yine at üstünde kaçan atları takip ettiği görüldü.

Atların nasıl kaçtığına ilişkin olarak inceleme başlatıldı.

Bir senaryoya göre, atlar patlatılan havai fişeklerden korktu ve bir şekilde tutuldukları yerden kaçtı.

Sosyal medya mecralarında da atların kaçışına tanık olan birçok kullanıcının, bu anları görüntülediği videolar çok sayıda kişi tarafından izlendi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Dünya