İtalya'da dört nala kaos! Geçit törenine hazırlanan süvari birliğinin atları firar etti
İtalya'da 2 Haziran Cumhuriyet Bayramı geçit törenine hazırlanan süvari birliğinin atları firar etti. Roma caddelerinde dörtnala koşturarak kaosa neden olan ve araçlara zarar veren atlar başkenti birbirine kattı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
- İtalya'nın Roma kentinde Cumhuriyet Bayramı için hazırlık yapan süvari birliğinin atları, tutuldukları yerden kaçarak caddelerde koşturdu.
- Kaçan atlar, özellikle Kristof Kolomb Caddesi'nde koştururken bazı araçlarda maddi hasara yol açtı ancak yaralanma bildirilmedi.
- Olayın ardından kaçışın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı ve atların havai fişeklerden korkarak kaçmış olabileceği değerlendiriliyor.
- Sosyal medyada atların kaçış anlarına dair birçok video paylaşıldı ve geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.
- Atların kaçışı sırasında bazı muhafızlar da at üstünde kaçarak onları takip etti.
İtalya'da 2 Haziran'da kutlanan Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla başkent Roma'da yapılacak resmi geçit törenine katılacak süvari birliğinin atları, dün gece bulundukları yerden kaçarak, başkent caddelerinde dörtnala koşturdu.
ATLAR FİRAR ETTİ ROMA KARIŞTI
İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 2 Haziran 1946'da yapılan referandumla monarşiden cumhuriyete geçen İtalya'da her yıl başkentte resmi geçit töreniyle kutlanılan Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklar sürerken, dün akşam Roma caddelerinde kaosa yol açan bir olay yaşandı.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, resmi geçitte yer alacak süvari birliğinin atları, dün gece yarısına doğru tutuldukları yerden kaçarak, özellikle Kristof Kolomb Caddesi'nde koşturdu.
Atlar, kaçışları sırasında bazı araçlarda maddi hasara neden olurken, olayda herhangi bir yaralanma bildirilmedi.
Atların kaçışına ilişkin çok sayıda ihbar gelirken, sosyal medyaya düşen görüntülerde, bazı muhafızların da yine at üstünde kaçan atları takip ettiği görüldü.
Atların nasıl kaçtığına ilişkin olarak inceleme başlatıldı.
Bir senaryoya göre, atlar patlatılan havai fişeklerden korktu ve bir şekilde tutuldukları yerden kaçtı.
Sosyal medya mecralarında da atların kaçışına tanık olan birçok kullanıcının, bu anları görüntülediği videolar çok sayıda kişi tarafından izlendi.