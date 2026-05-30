İran'da Hamaney için 3 ay sonra cenaze töreni hazırlığı
28 Şubat'taki ABD ve İsrail hava saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney için savaş şartları nedeniyle ertelenen resmi cenaze töreninin hazırlıklarına başlandı. 3 ay sonra özel bir karargahın kurulduğu törenin kesin tarihi ise bilinmiyor.
- İran, eski dini lider Ali Hamaney için cenaze töreni hazırlıkları yapıyor.
- Cenaze töreni için Tahran'da özel bir karargah kuruldu ve planlama çalışmaları sürüyor.
- Ali Hamaney, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail hava saldırılarında hayatını kaybetmişti.
- Hamaney'in cenaze töreni saldırı riski nedeniyle ertelenmişti.
- Nisan ayında yürürlüğe giren ateşkes sürüyor ancak kalıcı bir anlaşma sağlanamadı.
İran medyasının bildirdiğine göre Tahran ABD/İsrail saldırılarında 28 Şubat'ta hayatını kaybeden eski dini lider Ali Hamaney için cenaze töreni hazırlıyor.
CENAZE TÖRENİ İÇİN KARARGAH KURULDU
Devlet televizyonunun, Tahran İslami Propaganda Koordinasyon Konseyi Başkanı Muhsen Mahmudi'ye dayandırdığı habere göre, törenin kesin tarihi henüz netleşmemiş olsa da cenaze merasimi için özel bir karargah kuruldu ve çeşitli kurumlar şu anda planlama ve koordinasyon çalışmalarını sürdürüyor.
SALDIRI RİSKİYLE ERTELENMİŞTİ
İran'ı otuz yılı aşkın bir süredir yöneten Hamaney, 28 Şubat'ta savaşı başlatan ABD ve İsrail hava saldırılarının ilk dalgasında hayatını kaybetmişti. Mart ayının başında Hamaney'in Meşhed'de toprağa verileceği duyurulmuş fakat daha sonra saldırı riskiyle ertelenmişti.
Saldırılarda Hamaney'in oğlu ve halefi Mücteba Hamaney de yaralanmış ve göreve gelmesinden bu yana kamuoyunun önüne çıkmamıştı.
Nisan ayında Hamaney anısına bir anma etkinliği düzenlenmiş olsa da daha önce ilan edilen resmi devlet cenaze töreni savaş şartları nedeniyle gerçekleştirilememişti.
Devlet televizyonuna konuşan Mahmudi, "Tarih resmi olarak açıklandığında 'görkemli' bir törenin yapılabilmesi için farklı kuruluşlar gerekli koşulları sağlamak adına çalışıyor." diyerek törene çok yoğun bir katılım beklendiğini ifade etti.
Nisan ayında yürürlüğe giren ateşkes büyük ölçüde korunuyor olsa da çatışmayı kesin olarak sona erdirecek kalıcı bir anlaşmaya henüz ulaşılamadı.