İran'da Hamaney için 3 ay sonra cenaze töreni hazırlığı

Cenaze töreni için Tahran'da özel bir karargah kuruldu ve planlama çalışmaları sürüyor.

Devlet televizyonunun, Tahran İslami Propaganda Koordinasyon Konseyi Başkanı Muhsen Mahmudi'ye dayandırdığı habere göre, törenin kesin tarihi henüz netleşmemiş olsa da cenaze merasimi için özel bir karargah kuruldu ve çeşitli kurumlar şu anda planlama ve koordinasyon çalışmalarını sürdürüyor.

ABD merkezli New York Times gazetesi, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in başkent Tahran'daki yerleşkesine ait uydu görüntüsünü yayımladı

SALDIRI RİSKİYLE ERTELENMİŞTİ

İran'ı otuz yılı aşkın bir süredir yöneten Hamaney, 28 Şubat'ta savaşı başlatan ABD ve İsrail hava saldırılarının ilk dalgasında hayatını kaybetmişti. Mart ayının başında Hamaney'in Meşhed'de toprağa verileceği duyurulmuş fakat daha sonra saldırı riskiyle ertelenmişti.

Saldırılarda Hamaney'in oğlu ve halefi Mücteba Hamaney de yaralanmış ve göreve gelmesinden bu yana kamuoyunun önüne çıkmamıştı.

Nisan ayında Hamaney anısına bir anma etkinliği düzenlenmiş olsa da daha önce ilan edilen resmi devlet cenaze töreni savaş şartları nedeniyle gerçekleştirilememişti.

Devlet televizyonuna konuşan Mahmudi, "Tarih resmi olarak açıklandığında 'görkemli' bir törenin yapılabilmesi için farklı kuruluşlar gerekli koşulları sağlamak adına çalışıyor." diyerek törene çok yoğun bir katılım beklendiğini ifade etti.

Nisan ayında yürürlüğe giren ateşkes büyük ölçüde korunuyor olsa da çatışmayı kesin olarak sona erdirecek kalıcı bir anlaşmaya henüz ulaşılamadı.

Beyza Türkyılmaz