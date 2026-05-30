Trump'ın elindeki morluk

ELİNDEKİ MORLUKLARA ASPİRİN İDDİASI

Kamuoyunda ve sosyal medyada sıkça spekülasyonlara neden olan Trump'ın ellerindeki belirgin morluklarla ilgili de açıklama yapıldı. Dr. Barbabella, bu durumun ciddi bir hastalık olmadığını, Başkan'ın kardiyovasküler koruma amacıyla kullandığı aspirin tedavisi nedeniyle ortaya çıktığını belirtti. Raporda, "Ellerdeki morluklar, aspirin kullanımı zemininde, çok sık el sıkışmaktan kaynaklanan hafif yumuşak doku tahrişi ile uyumludur" ifadesine yer verildi.

TAM BİR FAST FOOD ÇOCUĞU

ABD basınında yer alan istihbarat raporları ve yakın kurmaylarının anı kitaplarına göre Trump, günde ortalama 12 kutu (yaklaşık 4 litre) Diyet Kola tüketiyor. Bu alışkanlık, Beyaz Saray'ın en üst düzey yönetim odası olan Oval Ofis'te özel bir protokolün doğmasına neden oldu.

Tarihi Resolute Desk (Başkanlık Masası) üzerinde bulunan ve normal şartlarda acil durum çağrıları için tasarlanan kırmızı buton, Trump'ın ilk başkanlık döneminde kişisel bir servis düğmesine dönüştürüldü. Trump'ın ahşap kutu içindeki bu butona basmasıyla birlikte, Beyaz Saray özel görevlilerinin (valet) gümüş bir tepsi üzerinde buzlu Diyet Kola'yı derhal Oval Ofis'e servis ettiği resmi kayıtlarda yer alıyor.

Trump'ın beslenme rutininde McDonald's, Burger King ve KFC gibi küresel fast food zincirlerinin ürünleri ağırlıklı bir yer tutuyor.

