Hamburger ve kola bağımlısı Trump obezite sınırında! Doktorları uyardı: Acilen kilo vermeli
Gelecek ay 80 yaşına basacak olan ABD Başkanı Donald Trump’ın son sağlık raporu açıklandı. 22 uzmanın incelediği Trump'ın bilişsel testi tam puanla geçip "göreve tamamen uygun" aldığı belirtilse de doktorlardan kritik bir uyarı geldi. Dİyet kola ve hamburger tutkunu olan Trump'ın son bir yılda 6,4 kilo alarak obezite sınırına dayandığı fark edildi.
- ABD Başkanı Donald Trump'ın Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde yapılan sağlık kontrolü sonrası yayımlanan raporda, sağlık durumunun 'mükemmel' olduğu belirtildi.
- Raporda, Trump'ın boyunun 1,91 metre, kilosunun ise 108 kilogram olduğu ve kilo vermesi gerektiği vurgulandı.
- Trump, Montreal Bilişsel Değerlendirme testinden 30 üzerinden 30 tam puan aldı.
- Trump'ın ellerindeki morlukların aspirin kullanımı ve sık el sıkışmaktan kaynaklandığı açıklandı.
- Trump'ın günlük Diyet Kola tüketimi ve fast food alışkanlıkları basında yer aldı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde girdiği detaylı sağlık kontrolünün ardından resmi doktor raporu yayımlandı. Beyaz Saray Doktoru Dr. Sean Barbabella tarafından hazırlanan raporda, gelecek ay 80 yaşına basacak olan Trump'ın sağlık durumunun "mükemmel" ve görevini yerine getirmek için "tamamen uygun" olduğu belirtildi. Ancak raporda, Trump'ın acilen kilo vermesi gerektiği vurgulandı.
YİNE ALMIŞ: AŞIRI KİLOLU ÇIKTI
Raporda yer alan verilere göre, yaklaşık 1,91 metre boyunda olan Donald Trump'ın ağırlığı 108 kilograma ulaştı. Bu rakam, Trump'ın Nisan 2025'teki bir önceki muayenesine göre yaklaşık 6,4 kilogram aldığı anlamına geliyor. Mevcut ölçümleriyle Vücut Kitle Endeksi (VMI) 29.7 olarak hesaplanan Trump, tıbbi olarak obezite sınırı olan 30'un hemen altında, "aşırı kilolu" kategorisinde yer alıyor. Doktorlar bu nedenle Trump'a beslenme düzenini değiştirmesi, fiziksel aktivitelerini artırması ve kilo vermeye odaklanması yönünde tavsiyelerde bulundu.
BİLİŞSEL TESTE DE GİRDİ
Salı günü gerçekleşen ve yaklaşık üç saat süren kapsamlı muayenede, aralarında kardiyoloji, nöroloji ve kanser tarama uzmanlarının da bulunduğu 22 kişilik bir uzman heyet görev aldı. BT (bilgisayarlı tomografi) ve kalp görüntüleme gibi detaylı testlerin sonuçlarının normal sınırlar içinde olduğu açıklandı.
Ayrıca Trump, demans ve zihinsel gerilemeyi ölçmek için kullanılan Montreal Bilişsel Değerlendirme (MoCA) testine de tabi tutuldu. Trump'ın, geçmiş yıllarda da sıkça övündüğü bu zihinsel yetenek testinden 30 üzerinden 30 tam puan aldığı belirtildi.
ELİNDEKİ MORLUKLARA ASPİRİN İDDİASI
Kamuoyunda ve sosyal medyada sıkça spekülasyonlara neden olan Trump'ın ellerindeki belirgin morluklarla ilgili de açıklama yapıldı. Dr. Barbabella, bu durumun ciddi bir hastalık olmadığını, Başkan'ın kardiyovasküler koruma amacıyla kullandığı aspirin tedavisi nedeniyle ortaya çıktığını belirtti. Raporda, "Ellerdeki morluklar, aspirin kullanımı zemininde, çok sık el sıkışmaktan kaynaklanan hafif yumuşak doku tahrişi ile uyumludur" ifadesine yer verildi.
TAM BİR FAST FOOD ÇOCUĞU
ABD basınında yer alan istihbarat raporları ve yakın kurmaylarının anı kitaplarına göre Trump, günde ortalama 12 kutu (yaklaşık 4 litre) Diyet Kola tüketiyor. Bu alışkanlık, Beyaz Saray'ın en üst düzey yönetim odası olan Oval Ofis'te özel bir protokolün doğmasına neden oldu.
Tarihi Resolute Desk (Başkanlık Masası) üzerinde bulunan ve normal şartlarda acil durum çağrıları için tasarlanan kırmızı buton, Trump'ın ilk başkanlık döneminde kişisel bir servis düğmesine dönüştürüldü. Trump'ın ahşap kutu içindeki bu butona basmasıyla birlikte, Beyaz Saray özel görevlilerinin (valet) gümüş bir tepsi üzerinde buzlu Diyet Kola'yı derhal Oval Ofis'e servis ettiği resmi kayıtlarda yer alıyor.
Trump'ın beslenme rutininde McDonald's, Burger King ve KFC gibi küresel fast food zincirlerinin ürünleri ağırlıklı bir yer tutuyor.