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İşte İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopterin düştüğü arazi! Bölgenin coğrafi özelliği nasıl?

İran devlet televizyonu, Reisi’nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu. Kaza sonrası helikopterin düştüğü arazinin görüntüleri ortaya çıktı. A Haber ekranlarında konuya ilişkin çarpıcı değerlendirmede bulunan Askeri Stratejist İbrahim Keleş, “Bölgede hava sıcaklığı 7 dereceydi. Sağ olsalar bile donma ihtimalleri var” ifadelerini kullandı. Peki bölgenin coğrafi özelliği nasıl? İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 02:21 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 02:24
İşte İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopterin düştüğü arazi! Bölgenin coğrafi özelliği nasıl?

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Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bugün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.



İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.



Arama kurtarma ekipleri olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildiriyor.

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TÜRKİYE'DEN TAM DESTEK

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kazaya uğramasının ardından, arama faaliyetlerine katılmak üzere Akıncı İHA ve gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter görevlendirdi.



Helikopterin bulunması amacıyla Akıncı İHA, İran semalarında aktif uçuş yapıyor.



İŞTE HELİKOPTERİN DÜŞTÜĞÜ ARAZİ

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin düştüğü arazinin görüntüleri ortaya çıktı.



A Haber ekranlarında konuya ilişkin çarpıcı değerlendirmede bulunan Askeri Stratejist İbrahim Keleş, "Bölgede hava sıcaklığı 7 dereceydi. Sağ olsalar bile donma ihtimalleri var" ifadelerini kullandı.

Reisi'yi taşıyan helikopter düştü! İşte helikopterin düştüğü arazi...



Keleş şu ifadeleri kullandı:

Yeşil bölgeye girip herhangi bir çam ormanında yürüdüğünüz gibi yürüyemezsiniz. Elinizde pala olacak oradaki engelleri kaldıra kaldıra ilerleyeceksiniz. Kısacası işin çok zor olduğu. Görüntüler ne kadar yüksekten çekildi bilmiyorum. 300-500 metre yükseklikten çektilerse, helikopterin bu araziye göre küçük kalacağı belli. Yaya olarak aramak biraz zor. İki saat önce o bölgede hava sıcaklığı 7 dereceydi. Kar yağışı olduğuna göre 3 yada 2 dereceye kadar düşmüştür. Sağ olsalar donma ihtimalleri var.

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BÖLGENİN COĞRAFİ ÖZELLİĞİ NASIL?

Warzghan, doğudan Ahar'a, batıdan Marand'a, kuzeybatıdan Jolfa'ya, kuzeydoğudan Kalibar'a ve güneyden Tebriz'e kadar sınırlanmıştır.
Yaklaşık 2.386 kilometrekarelik bir alana sahiptir.

Varzeghan şehri Arsbaran ormanlarının ortasında yer almaktadır. Dağlık bir bölge olup, etrafı Ak Dağ, Misk Anbar, Kamtal, Joshun, Jale Dağ, İri Dağ, Kiamaki, Kharwana ve Pirsqa dağlarıyla çevrilidir.



Songun bakır kompleksi, deniz seviyesinden ortalama 2000 metre yüksekliğe sahip dağlık bir bölgede ülkenin ikinci bakır direği olan ve Karadağ sıradağlarının bir bölümünde yer alan bu bölgede yer almaktadır.

Bu bölgede kışlar soğuk ve dondurucu, yazlar ise ılıman geçer ancak yılın çoğu günü sislidir.

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