İşte İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopterin düştüğü arazi! Bölgenin coğrafi özelliği nasıl?





A Haber ekranlarında konuya ilişkin çarpıcı değerlendirmede bulunan Askeri Stratejist İbrahim Keleş, "Bölgede hava sıcaklığı 7 dereceydi. Sağ olsalar bile donma ihtimalleri var" ifadelerini kullandı.







Keleş şu ifadeleri kullandı:



Yeşil bölgeye girip herhangi bir çam ormanında yürüdüğünüz gibi yürüyemezsiniz. Elinizde pala olacak oradaki engelleri kaldıra kaldıra ilerleyeceksiniz. Kısacası işin çok zor olduğu. Görüntüler ne kadar yüksekten çekildi bilmiyorum. 300-500 metre yükseklikten çektilerse, helikopterin bu araziye göre küçük kalacağı belli. Yaya olarak aramak biraz zor. İki saat önce o bölgede hava sıcaklığı 7 dereceydi. Kar yağışı olduğuna göre 3 yada 2 dereceye kadar düşmüştür. Sağ olsalar donma ihtimalleri var.

BÖLGENİN COĞRAFİ ÖZELLİĞİ NASIL?



Warzghan, doğudan Ahar'a, batıdan Marand'a, kuzeybatıdan Jolfa'ya, kuzeydoğudan Kalibar'a ve güneyden Tebriz'e kadar sınırlanmıştır.

Yaklaşık 2.386 kilometrekarelik bir alana sahiptir.

Varzeghan şehri Arsbaran ormanlarının ortasında yer almaktadır. Dağlık bir bölge olup, etrafı Ak Dağ, Misk Anbar, Kamtal, Joshun, Jale Dağ, İri Dağ, Kiamaki, Kharwana ve Pirsqa dağlarıyla çevrilidir.