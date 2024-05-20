İbrahim Reisi öldü mü? İran Cumhurbaşkanı Reisi kimdir, aslen nereli, kaç yaşındaydı? Hayatı ve siyasi kariyeri

Azerbaycan'dan kalkan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim ve Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti'yi taşıyan helikopter, zorlu hava koşulları nedeniyle Doğu Azerbaycan eyaletindeki dağlık arazide kaza yaptı. İranlı yetkililer, kazada helikopterde bulunan tüm yolcuların hayatını kaybettiğini açıkladı.
İBRAHİM REİSİ ÖLDÜ MÜ?
Azerbaycan'dan kalkan helikopterde, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdüllahiyan, Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim ve Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti vardı. Helikopter, Doğu Azerbaycan eyaletindeki dağlık arazide kaza yaptı.
İranlı yetkililer helikopterde bulunan Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdüllahiyan'ın öldüğünü duyurdu.
"ENKAZDA YAŞAM BELİRTİSİ YOK"
İran Kızılayı Başkanı düşen helikopterin enkazına doğru ilerlediklerini ve durumun iyi görünmediğini bildirdi.
İran Devlet Televizyonu, ulaşılan enkazda hayatta olan kimsenin olmadığını belirtti.
İranlı yetkililer, helikopter kazasının ardından Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatta olma beklentisinin düşük olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Reisi, dün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.