İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopter kaza yaptı: Dünya kazayı nasıl takip etti? Liderlerin ilk mesajı ne oldu?

İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kaza geçirdiğini duyurdu. Kazada İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan helikopter kazasında hayatını kaybetti. Gece boyu devam eden arama kurtarma çalışmaları sonucunda, düşen helikopterin enkazına sabah saatlerinde ulaşıldı. Peki, dünya kazayı nasıl takip etti? Liderlerin ilk mesajı ne oldu?

Birleşmiş Milletler (BM), İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerin helikopter kazası geçirmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Liderler de Reisi için peş peşe açıklamalar yaparken farklı ülkelerin basın yayın organları da haberi manşetlerine taşıdı. Hangi lider ne mesajlar verdi, hangi ülke ne yazdı sizin için derledik...

Türkiye cumhurbaşkanı İran'a yardım sağlamaya hazır olduğunu söyledi :

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Teyyep Erdoğan, Türkiye'nin helikopter kazasını yakından takip ettiğini, İranlı yetkililerle koordineli çalıştığını ve gerektiğinde yardım sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

BM: ENDİŞEYLE TAKİP EDİLİYOR

Birleşmiş Milletler (BM), İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerin helikopter kazası geçirmesine ilişkin açıklamada bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, yaptığı yazılı açıklamada, "Genel Sekreter (Antonio Guterres), İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinde yaşanan olaya ilişkin haberleri endişeyle takip ediyor." ifadesine yer verdi.

Haq, BM Genel Sekreteri Guterres'in, Reisi'nin ve beraberindekilerin "güvende olduğu ümidini" paylaştı.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bugün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.

İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.

Arama kurtarma ekipleri olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildiriyor.