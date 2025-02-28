İstanbul’da barış masasında ne konuşuldu? Putin’den sonra ABD Büyükelçiliği ve Beyaz Saray’dan peş peşe açıklama

ABD ve Rusya heyetleri diplomatik ilişkilerin normalleşmesi ve Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik adımları görüşmek üzere dün İstanbul'da bir araya geldi.

ABD ve Rusya arasında büyükelçiliklerin faaliyetlerini etkileyen hususların ele alınması üzerine yürütülen görüşme için Rus heyeti saat 09.50'de ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansına ulaştı, AA

BÜYÜKELÇİLİKTEN İLK AÇIKLAMA

İstanbul'daki ABD Büyükelçiliğinde tam 6 buçuk saat süren görüşmeye ilişkin detayları Büyükelçilik açıkladı.

6.5 SAATLİK TOPLANTIDA NE KONUŞULDU

İstanbul'daki ABD Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada "Yürütülen yapıcı diyaloglarla taraflar, söz diplomatik temsilciliklerimizin işleyişlerini istikrarlı hale getirmeye yönelik ilk somut adımları belirlemiştir. Bankacılık hizmetlerinde işleyiş başlayacak" ifadelerine yer verildi.

Rusya ve ABD heyetleri, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında büyükelçilik faaliyetlerini ele almak üzere ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansında yaklaşık 6,5 saat süren görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Rus heyeti, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansından ayrıldı. Toplantıya yerli ve yabancı basın mensupları yoğun ilgi gösterdi, AA

BEYAZ SARAY "İSTİKRAR" DEDİ

İstanbul'daki görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan ilk açıklama geldi. Washington'dan yapılan açıklamada Rusya ve ABD'nin yapıcı görüşmeler yoluyla, ikili misyon operasyonlarını istikrara kavuşturmak için somut ilk adımları belirlediği belirtildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Dışişleri Bakanı Rubio ve Dışişleri Bakanı Lavrov arasında, ilgili diplomatik misyonlarımızın operasyonlarını etkileyen konularda görüşmelerin başlatılması konusunda varılan anlaşmanın ardından, her iki ülkenin heyetleri 27 Şubat'ta İstanbul, Türkiye'de bir araya geldi. ABD heyetine Rusya ve Orta Avrupa'dan sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Sonata Coulter başkanlık ederken, Rus heyetine Dışişleri Bakanlığı Kuzey Atlantik Departmanı Direktörü Büyükelçi Aleksandr Darchiyev başkanlık etti.

Beyaz Saray açıklaması, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

ABD, bankacılık ve sözleşmeli hizmetlere erişim ve Moskova'daki ABD Büyükelçiliği'nde istikrarlı ve sürdürülebilir personel seviyelerinin sağlanması gerekliliği konusunda endişelerini dile getirdi. Yapıcı görüşmeler yoluyla, her iki taraf da bu alanlarda ikili misyon operasyonlarını istikrara kavuşturmak için somut ilk adımları belirledi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Coulter ve Büyükelçi Darchiyev, yakın gelecekte bu konularla ilgili olarak tarihi, yeri ve temsiliyeti belirlenecek bir takip toplantısı yapılması konusunda mutabakata vardılar.

PUTİN: TEMASLAR UMUT VERİYOR

Görüşmenin ardından ilk açıklamayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yapmış ve "Yeni ABD yönetimiyle ilk temaslar biraz umut veriyor. İlişkileri onarmak için karşılıklı bir istek var." demişti. Rus lider ayrıca, Rusya ve ABD'nin iş birliğini yeniden başlatmaya hazır olduğunu söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Reuters

İSTANBUL'DA BARIŞ MASASI

Rusya ve ABD heyetleri, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında büyükelçilik faaliyetlerini ele almak üzere ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansında yaklaşık 6,5 saat süren görüşme gerçekleştirdi.