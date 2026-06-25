İsrailli yazardan Netanyahu'ya zehir zemberek sözler: "Yağmanın bedeli Aksa Tufanı: Tanrı cezamızı verdi"
İsrail'in önde gelen gazetelerinden Maariv'in yazarı Ben Caspit, Netanyahu hükümetine zehir zemberek sözlerle yüklendi. Ordu çökerken iktidarın koltuk ve bütçe pazarlığına giriştiğini belirten Caspit, ülkedeki kontrolsüz açgözlülüğün bedeli olarak Aksa Tufanı’nı işaret etti ve 'Tanrı üzerimize tufanı zaten indirdi' dedi.
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- İsrail gazetesi Maariv'de köşe yazarı Ben Caspit, Netanyahu'nun İsrail'i çöküşe götürdüğünü yazdı.
- Caspit, Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun Tanrı'nın İsrail'e cezası olduğunu belirtti.
- Netanyahu'nun yargılanma korkusundan anti-demokratik yasama yarışını sürdürdüğünü ifade etti.
- İsrail Savunma Kuvvetleri'nin çöküşe doğru gittiğini ve Netanyahu hükümetinin kemer sıkma politikalarına tepki gösterdi.
- Netanyahu'nun iktidarda kalmak için her şeyi yaptığını ve kaderine boyun eğmediğini vurguladı.
Netanyahu'ya karşı öfke İsrail'de de her geçen gün artıyor. İsrail gazetesi Maariv'de köşe yazarı olan Ben Caspit, Netanyahu ve çetesinin ülkeyi yıkıma götürdüğünü yazdı. İsrailli yazar, Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun Tanrı'nın İsrail'e cezası olduğunu yazdı.
"NETANYAHU İSRAİL'İ ÇÖKÜŞE GÖTÜRÜYOR"
İsrail'in kilitlendiğini belirtirken Netanyahu ve Ultra Ortodoks Haredilerin bir kez daha anlaşmaya vardığını hatırlatan Maariv, hatırlatan Caspit, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin çöküşe gittiğini belirtti. Hamas'ın düzenlediği 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı Operasyonu'ndan bu yana 1000 IDF askerinin hayatını kaybettiğini, on binlercesinin ise yaralandığını ve post-travmatik rahatsızlıklar yaşadığını hatırlatan Caspit, tüm bunların karşısında ise Netanyahu hükümetinin kemer sıkılmasını istemesine tepki gösterdi.
"AKSA TUFANI'NI ÜZERİMİZE TANRI İNDİRDİ"
Tel Aviv'de kontrolsüz bir açgözlülük olduğunu yazan Caspit, bunu "Yağmacı bir iştah" olarak nitelendirdi. İsrailli köşe yazarı, kasada ne kaldıysa oraya yönelik kitlesel bir hücum olduğunu belirtirken "Tevrat döneminde olsaydık herhalde Yüce Tanrı üzerimize çoktan bir tufan indirmişti. Aslında zaten indirdi" dedi ve Aksa Tufanı'na gönderme yaptı.
YARGIDAN KAÇMAK İÇİN YAPMAYACAĞI YOK
Netanyahu'nun devlet kurumlarını yok etmeye devam etmek ve yargılanma korkusundan kaçış yolları üretmek için muhtaç olduğu anti-demokratik yasama yarışının sürdürülmesine ihtiyaç duyduğunu belirten Caspit, "Son ana kadar her şey masada duruyor: Polisin Soruşturulması Departmanı'nın (Mahash) Adalet Bakanlığı'na bağlanarak soruşturma yetkisinin ilk kez bir siyasetçiye verilmesi, başsavcılık makamının ikiye bölünmesi, medyanın sesini kısmaya yönelik yasa tasarısı ve darbe niteliğindeki diğer pek çok yasal düzenleme." ifadelerini kullandı.
"ASIL SORUN KADERİNE BOYUN EĞMEMESİ"
Netanyahu'nyn iktidarda kalmak için her şeyi yaptığını belirten Caspit, "Asıl sorun, Netanyahu'nun kaderine boyun eğmemesi. Onu değiştirmeye çalışıyor. Haklarındaki dosyaların çökmediğini, aksine güçlendiğini en iyi bilen ilk kişi o. Soru şu ki; yargılanma korkusundan kaçmak için daha ne kadar ileri gidebilir? Cevabını bilmiyorum ve bunu düşünmekten bile oldukça korkuyorum." dedi.