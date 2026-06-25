İsrailli yazardan Netanyahu'ya zehir zemberek sözler: "Yağmanın bedeli Aksa Tufanı: Tanrı cezamızı verdi"

Netanyahu'nun devlet kurumlarını yok etmeye devam etmek ve yargılanma korkusundan kaçış yolları üretmek için muhtaç olduğu anti-demokratik yasama yarışının sürdürülmesine ihtiyaç duyduğunu belirten Caspit, "Son ana kadar her şey masada duruyor: Polisin Soruşturulması Departmanı'nın (Mahash) Adalet Bakanlığı'na bağlanarak soruşturma yetkisinin ilk kez bir siyasetçiye verilmesi, başsavcılık makamının ikiye bölünmesi, medyanın sesini kısmaya yönelik yasa tasarısı ve darbe niteliğindeki diğer pek çok yasal düzenleme." ifadelerini kullandı.

Maariv gazetesi

"ASIL SORUN KADERİNE BOYUN EĞMEMESİ"

Netanyahu'nyn iktidarda kalmak için her şeyi yaptığını belirten Caspit, "Asıl sorun, Netanyahu'nun kaderine boyun eğmemesi. Onu değiştirmeye çalışıyor. Haklarındaki dosyaların çökmediğini, aksine güçlendiğini en iyi bilen ilk kişi o. Soru şu ki; yargılanma korkusundan kaçmak için daha ne kadar ileri gidebilir? Cevabını bilmiyorum ve bunu düşünmekten bile oldukça korkuyorum." dedi.

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Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Dünya