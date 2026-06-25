Trump Kongre’yi baypas ediyor: KAAN motoru satışında Washington’da kriz

Başkan Erdoğan ve Trump

"TRUMP'IN ERDOĞAN İLE HARİKA BİR İLİŞKİSİ VAR"

Bir ABD yetkilisi konuyla ilgili "Başkan Trump'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile harika bir ilişkisi var ve kendisi bölgede büyük bir ortak oldu" dediği aktarıldı.

Meeks, çarşamba günü yaptığı açıklamada "Dün geç saatlerde yönetim, Türk ordusuna 700 milyon dolardan fazla savunma malzemesi tedarikinde Kongre incelemesini bir kez daha atlayacağını bana bildirdi; bu, yönetimin Kongre'nin denetim yetkisine karşı açıkça gösterdiği saygısızlığın son derece endişe verici bir başka örneğidir" dedi.