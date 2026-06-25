Trump Kongre’yi baypas ediyor: KAAN motoru satışında Washington’da kriz
ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO zirvesi için Türkiye'ye gelmesi beklenirken, Türkiye’nin yerli savaş uçağı KAAN’da kullanılacak F-110 jet motorlarının satışı Washington’da büyük bir krize yol açtı. Trump yönetiminin, Demokrat Temsilci Gregory Meeks'in Rus S-400'leri ve bölgesel politikaları gerekçe göstererek engellediği 750 milyon dolarlık satışı, Kongre'nin denetim yetkisini baypas ederek onaylamayı planladığı bildirildi
Hızlı Özet Göster
- ABD'nin Türkiye'nin yerli savaş uçağı KAAN için General Electric motorlarının satışını ilerlettiği iddia edildi.
- Trump yönetimi, Türkiye'nin Rusya ile bağlarını gerekçe göstererek satışa engel olan Demokrat milletvekilinin kararını geçersiz kılmayı planlıyor.
- Demokrat Temsilci Gregory Meeks, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi nedeniyle motor satışına engel olduğunu belirtti.
- Trump yönetimi, Kongre'nin denetim yetkisine rağmen Türkiye'ye savunma malzemesi satışına devam edeceğini bildirdi.
- The Wall Street Journal, Türkiye'nin NATO'daki rolünün Trump'ın Avrupa ile gerilim yaşadığı dönemde kritik olduğunu vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelmesi beklenirken Reuters ABD'nin, Türkiye'nin yerli savaş uçağı KAAN'da kullanılması planlanan General Electric üretimi motorları kapsayan satış paketi üzerinde ilerlediğini iddia etmişti. ABD basını satışın Trump ve Kongre arasında krize yol açtığını yazdı.
TRUMP VE KONGRE ARASINDA KRİZ
The Wall Street Journal, Trump yönetiminin, Türkiye'nin Rusya ile bağlarını gerekçe göstererek 750 milyonluk jet motoru satışını engelleyen Demokrat milletvekilinin kararını geçersiz kılmasının beklendiğini belirtti.
ABD BASINI TÜRKİYE'YE SATIŞ YAPILACAK DEDİ
Demokrat Temsilci Gregory Meeks, Türkiye'nin yaklaşık 10 yıl önce satın aldığı Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini elinde bulundurmasını ve bölgedeki rolünü öne sürerek satışa engel olmuştu. The Wall Street Journal'ın belirttiğine göre yürütme organının bu tür satışlara devam etmek için kilit yasa koyucuların onayını alması uzun zamandır uygulanan bir yöntem olsa da yönetim Kongre'ye gecikmeye rağmen satışlara devam etmeyi planladığını bildirdi.
"TRUMP'IN ERDOĞAN İLE HARİKA BİR İLİŞKİSİ VAR"
Bir ABD yetkilisi konuyla ilgili "Başkan Trump'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile harika bir ilişkisi var ve kendisi bölgede büyük bir ortak oldu" dediği aktarıldı.
Meeks, çarşamba günü yaptığı açıklamada "Dün geç saatlerde yönetim, Türk ordusuna 700 milyon dolardan fazla savunma malzemesi tedarikinde Kongre incelemesini bir kez daha atlayacağını bana bildirdi; bu, yönetimin Kongre'nin denetim yetkisine karşı açıkça gösterdiği saygısızlığın son derece endişe verici bir başka örneğidir" dedi.
"TRUMP AVRUPA İLE GERİLİRKEN TÜRKİYE'NİN ROLÜ KRİTİK"
Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olduğunu hatırlatan WSJ, "Trump'ın Avrupa ile yaşadığı gerilim ortamında giderek daha önemli bir rol oynuyor. Büyüyen savunma sanayisi Ukrayna'ya silah tedarik etti ve hükümeti Batılı yetkililer ve analistler tarafından Rusya ve İran gibi düşmanlarla olan daha geniş mücadelede nispeten istikrarlı bir güvenlik ortağı olarak görülüyor" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin ABD-İran savaşındaki arabuluculuğuna vurgu yapan WSJ, "NATO hava savunma sistemleri ayrıca, nükleer silahlı bir ABD-Türkiye askeri üssü de dahil olmak üzere Türkiye'yi hedef alan İran balistik füzelerini tespit edip düşürdü." dedi.
İki Demokrat Kongre yardımcısı, Meeks'in satışa ara verme kararının gerekçeleri arasında Türkiye'nin Suriye'deki rolü ve Yunanistan ile yaşanan gerilimler, özellikle de Türkiye'nin bu yıl Kıbrıs'a savaş uçakları gönderme kararı yer aldığını belirtti.