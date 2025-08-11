Sındırgı depreminin ardından Pakistan Başbakanı Şerif’ten Türkiye’ye taziye mesajı: Her türlü yardımı sağlamaya hazırız

Son Dakika
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Balıkesir Sındırgı’daki 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye’ye taziye mesajı göndererek “Her türlü yardıma hazırız” dedi. Şerif, depremden etkilenenler için ülkesinin dualarını iletti ve “Türk kardeşlerimizin güvenliği ve esenliği için temennilerimizi sunuyoruz. Aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a en içten taziyelerimi iletir, Pakistan’ın her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğu konusunda kendisini temin ederim.” ifadelerini kullandı.

Balıkesir Sındırgı merkezli 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Türkiye'ye taziye mesajlarını iletti.

Şerif, X sosyal medya hesabından Türkçe ve İngilizce yayımladığı mesajda deprem dolayısıyla "derin üzüntü" duyduklarını belirtti.

"PAKİSTAN HER TÜRLÜ YARDIMI SAĞLAMAYA HAZIR"

Şerif, depremden etkilenenler için ülkesinin dualarını ileterek şu ifadelere yer verdi:

Türk kardeşlerimizin güvenliği ve esenliği için temennilerimizi sunuyoruz. Aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en içten taziyelerimi iletir, Pakistan'ın her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğu konusunda kendisini temin ederim.

BALIKESİR'DE 6,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde 3 katlı bina yıkılmış, enkazda kalan 4 kişi arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılmıştı. Kurtarılanların arasında bulunan 81 yaşındaki Nihat Önbaş, sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

