İsrailli Bakan Miki Zohar Türkiye'yi hedef aldı: Düşman ülke ilan etmeliyiz
İsrail’in Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na yönelik korsan müdahalesinin ardından işgalci kabineden bu kez skandal bir tehdit geldi. İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, Ankara’nın uluslararası arenadaki yükselişinden duyduğu rahatsızlığı gizlemeyerek Türkiye’nin resmen "düşman ülke" ilan edilmesi çağrısında bulundu ve "Türkler de aynı şeyi düşünürlerse, kendilerini daha da kötü bir durumda bulacaklardır" sözleriyle küstahça tehdit savurdu.
İsrail'in, Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırılarının ardından yükselen tansiyon, İsrail hükümetinden gelen skandal açıklamalarla yeni bir boyut kazandı. İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, Türkiye'yi doğrudan hedef alarak, "düşman ülke" ilan edilmesi çağrısında bulundu.
İsrail merkezli yayın organı Srugim'e konuşan Zohar, Akdeniz üzerinden Gazze'ye insani yardım götürmeyi hedefleyen Küresel Sumud Filosu ve Türkiye'ye ilişkin soruları yanıtladı.
"TÜRKİYE'YE DÜŞMAN DEVLET MUAMELESİ YAPMALIYOZ"
Türkiye'yi hedefe koyan Zohar, "Bizim çok yetenekli bir ordumuz var. Türkiye'den gelen tehdit ise çok tehlikeli. Son dönemde uluslararası arenada Ankara yüceltilirken Tel Aviv ise sürekli olarak karalanıyor. Bu tamamen yanlış ve son vermemiz gereken bir durum." dedi. Soykırım kabinesinin bakanı Zohar Türkiye'nin düşman ülke ilan edilmesi gerektiğini savundu.
TEHDİT SAVURDU
Türkiye'nin kendileriyle savaşması durumunda çok ağır bedel ödeyeceğini öne süren işgalci Bakan Zohar, program sunucusunun "Erdoğan İsrail'e geleceğini ve fethetmek için bir ordu kuracağını söylüyor." şeklindeki sözlerinin ardından tehdit dolu şu açıklamayı yaptı:
"Aynı şeyi düşünen örgütler/ülkeler de vardı ve bakın bugün neredeler. Türkler de aynı şeyi düşünürlerse, kendilerini daha da kötü bir durumda bulacaklardır."
BAŞKAN ERDOĞAN'IN "SUMUD" ÇIKIŞI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün (18 Mayıs) Kabine toplantısının ardından konuştu. Türkiye'nin de çabaları sayesinde 11 Ekim'de varılan ateşkese rağmen İsrail'in Gazze'ye yönelik hukuk, ahlak ve insanlık dışı politikalarını sürdürdüğünü hatırlattı.
İsrail'in, insani yardım girişlerinin engellenmesinden Gazzeli sivilleri hedef alan hava saldırılarına kadar her türlü barbarlığı sergilediğini belirten Erdoğan, "İsrail'in nasıl faşist bir zihniyet tarafından yönetildiğine bugün bir kez daha şahit olduk." ifadelerini kullandı.
KORSANLIĞI VE HAYDUTLUĞU LANETLİYORUM
Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda saldırı düzenlendiğini hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:
"40 farklı ülkenin vatandaşından oluşan Sumud Filosu'nun umut yolcularına yönelik bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum. Türkiye'nin, Gazze halkının ve Gazze'ye yardım eli uzatanların yanında olduğunu bugün bir kez daha ifade ediyorum. İsrail'in saldırıları uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla dayanışmasını asla engelleyemeyecektir. Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri için gerekli girişimlerde bulunuyoruz. İsrail'in hukuk ve kural tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu artık harekete geçmeye davet ediyoruz."