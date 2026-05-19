İsrailli Bakan Miki Zohar Türkiye'yi hedef aldı: Düşman ülke ilan etmeliyiz

Zohar, İsrail merkezli Srugim'e yaptığı açıklamalarda Türkiye'yi tehdit etti ve düşman olarak nitelendirdi.

İsrail 'in, Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırılarının ardından yükselen tansiyon, İsrail hükümetinden gelen skandal açıklamalarla yeni bir boyut kazandı. İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, Türkiye'yi doğrudan hedef alarak, "düşman ülke" ilan edilmesi çağrısında bulundu.

"TÜRKİYE'YE DÜŞMAN DEVLET MUAMELESİ YAPMALIYOZ"

Türkiye'yi hedefe koyan Zohar, "Bizim çok yetenekli bir ordumuz var. Türkiye'den gelen tehdit ise çok tehlikeli. Son dönemde uluslararası arenada Ankara yüceltilirken Tel Aviv ise sürekli olarak karalanıyor. Bu tamamen yanlış ve son vermemiz gereken bir durum." dedi. Soykırım kabinesinin bakanı Zohar Türkiye'nin düşman ülke ilan edilmesi gerektiğini savundu.

TEHDİT SAVURDU

Türkiye'nin kendileriyle savaşması durumunda çok ağır bedel ödeyeceğini öne süren işgalci Bakan Zohar, program sunucusunun "Erdoğan İsrail'e geleceğini ve fethetmek için bir ordu kuracağını söylüyor." şeklindeki sözlerinin ardından tehdit dolu şu açıklamayı yaptı:

"Aynı şeyi düşünen örgütler/ülkeler de vardı ve bakın bugün neredeler. Türkler de aynı şeyi düşünürlerse, kendilerini daha da kötü bir durumda bulacaklardır."