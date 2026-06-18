İsrail Diaspora Bakanı Chikli'nin Ankara korkusu: "Türkiye ve Suriye, İran'dan çok daha rahatsız edici"
Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgedeki ve küresel alandaki gücünden rahatsız olan İsrail'den panik açıklamaları gelmeye devam ediyor. Son olarak İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Türkiye ve Suriye'nin İran'dan çok daha rahatsız edici olduğunu itiraf etti.
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- İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, ülkesinin er veya geç Suriye ile savaşa gireceğini iddia etti.
- Chikli, Türkiye ve Suriye'nin İran'dan çok daha rahatsız edici gelişmeler olduğunu belirtti.
- Likud Partisi üyesi Bakan Chikli, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinden çekilmesinin başarısızlık olacağını savundu.
- Chikli, Türkiye, Katar ve Pakistan ekseninin gözler önünde yükselen yeni bir eksen olduğunu ifade etti.
- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu daha önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalar yapmıştı.
Türkiye'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bölgesi ve küresel diplomaside etkin hale gelmesi Gazze'ye ölüm yağdıran katliam çetesi İsrail'i korkutmaya devam ediyor.
İSRAİL'DE TÜRKİYE KORKUSU
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Başkan Erdoğan'ı hedef alan açıklamaları sonrası İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, ülkesinin "er veya geç Suriye ile savaşa gireceğini" iddia ederek, "Türkiye ve Suriye, İran'dan çok daha rahatsız edici birer gelişme." ifadesini kullandı.
Chikli, İsrail ordu radyosunda katıldığı bir programda, gündeme dair gelişmelere değindi.
"GERİ DÖNERSEK BU BAŞARISIZLIK OLUR"
ABD ile İran arasındaki mutabakat sonrası İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinden çekilmesine yönelik tartışmalara ilişkin Chikli, "Eğer Mavi Hat'a (Lübnan-İsrail sınırındaki Birleşmiş Milletler sınır çizgisine) geri dönersek bu bir başarısızlık olur. Geri çekileceğimizi düşünmüyorum. Eğer gerekirse ABD'ye 'hayır' demeyi biliriz." değerlendirmesinde bulundu.
İSRAİLLİ BAKANI TÜRKİYE KORKUSU SARDI
Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi üyesi Bakan Chikli, İsrail'in "er veya geç Suriye ile savaşa gireceğini" iddia ederek, "Türkiye ve Suriye, İran'dan çok daha rahatsız edici birer gelişme." ifadesini kullandı.
"YÜKSELEN YENİ BİR EKSEN GÖRÜYORUZ"
Chikli, dün 103 FM radyosuna yaptığı açıklamada, Batı dünyasının yıllardır uyguladığı abluka ve savaş nedeniyle ekonomisi zarar gören İran'ın durumuna değinerek, "Şekillenen anlaşma endişe verici, ancak beni en az endişelendiren şey İran ekonomisinin yeniden canlanması. Beni çok daha fazla endişelendiren husus, bu anlaşmayı şekillendiren eksendir: Türkiye, Katar ve Pakistan. Gözlerimizin önünde yükselen yeni bir eksen görüyoruz." demişti.