Gazze katliamını ifşa eden NAZA belgeseli İsrail'i çıldırttı: Tel Aviv'den yönetmenlere tehdit yağdı
Venedik Film Festivali'nde ödül alan ve katil İsrail ordusunun Gazze'deki sivil katliamı ile yapay zekâ destekli hedefleme sistemlerini ifşa eden "NAZA" belgeseli Tel Aviv'i karıştırdı. Başbakan Netanyahu ve kabine üyeleri, Oscar ödüllü İsrailli yönetmenleri "antisemitik kışkırtma" ve "ihanetle" suçlarken; İsrail Kültür Bakanı Miki Zohar ise filmin yönetmenlerini vatandaşlıktan çıkarmakla tehdit etti.
Uluslararası Venedik Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü kazanan ve 25 dakika boyunca ayakta alkışlanan "NAZA" belgeseli, İsrail yönetiminin sert tepkisine yol açtı. İsrail ordusunun Gazze'deki sivil ölümlerini operasyonel kararlara nasıl dahil ettiğini ve hedefleme mekanizmalarını konu alan yapım, hükümet kanadında "antisemitik kışkırtma" ve "ihanet" suçlamalarıyla karşılandı.
Sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, belgeseli ve Oscar ödüllü İsrailli yönetmenler Yuval Abraham ile Rachel Szor'u hedef aldı. Küresel çapta antisemitik propagandaya karşı mücadele ettiklerini öne süren Netanyahu, "Bu içimizden geldiğinde kabul edilemez. İki İsrailli yönetmen, ordumuzu savaş suçlusu gibi gösteren bir film yaptıkları için alkış topluyor" ifadelerini kullandı. Netanyahu ayrıca Sde Teiman Hapishanesi'ndeki işkence ve tecavüz iddialarının orduyu karalamaya yönelik kurgular olduğunu savunurken, yönetmenlerin üyesi olduğu birliğin başkanını aday gösteren siyasi rakibi Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'a da yüklendi.
VATANDAŞLIKTAN ÇIKARMAKLA TEHDİT ETTİLER
Belgeselin uluslararası alanda yankı bulmasının ardından İsrail kabinesinden peş peşe tehditler geldi:
Kültür Bakanı Miki Zohar, filmi "iğrenç" olarak nitelendirerek yönetmenler Yuval Abraham ve Rachel Szor'un İsrail vatandaşlığından çıkarılması için derhal yasal girişim başlatacağını duyurdu.
Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, yönetmenleri "yüz karası" ilan edip ülkeyi terk etmelerini isteyerek Gazze'ye gitmeleri yönünde hedef gösterdi.
Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ise yapıma ordu içinden gizli askeri bilgi ve veri sızdırılıp sızdırılmadığının tespiti için Askeri Başsavcılığa geniş kapsamlı soruşturma talimatı verdi.
"NAZA" BELGESELİ NEYİ ANLATIYOR?
Adını İbranice "tali zarar" anlamına gelen Nezek Agavi teriminin kısaltmasından alan 80 dakikalık belgesel, İsrail ordusunun hava saldırılarında öldürülmesi öngörülen sivil kotalarına odaklanıyor.
İngiliz The Guardian, +972 Magazine ve Local Call tarafından yayımlanan araştırmalara dayanan yapım, Gazze savaşı sürerken Tel Aviv'deki çatılarda 3 yıl boyunca gizlice çekildi. Yapımda yer alan ve kimlikleri dijital yöntemlerle gizlenen 24 İsrailli istihbarat görevlisi, asker ve muhbir; yapay zeka destekli hedefleme sistemlerinin ailelerin evde bulunduğu bilinmesine rağmen binaları nasıl hedef aldığını, sığınakların yakılmasını ve gıda dağıtım noktalarındaki sivil ölümlerini doğrudan tanıklıklarla anlattı.
Ödül töreninde konuşan yönetmen Yuval Abraham, "Bir suçun inkâr edilmesi onun sürmesine yol açar; bu suçları işleyen bizim ülkemiz ve bu filmi en çok İsraillilerin izlemesi gerekiyor." dedi. Dağıtım hakları MK2 Films tarafından yürütülen belgesel, Venedik'in ardından San Sebastian ve New York film festivallerinde gösterilecek.
Filmin henüz resmi bir sinema vizyon tarihi açıklanmadı.