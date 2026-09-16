Uluslararası Venedik Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü kazanan ve 25 dakika boyunca ayakta alkışlanan "NAZA" belgeseli, İsrail yönetiminin sert tepkisine yol açtı. İsrail ordusunun Gazze'deki sivil ölümlerini operasyonel kararlara nasıl dahil ettiğini ve hedefleme mekanizmalarını konu alan yapım, hükümet kanadında "antisemitik kışkırtma" ve "ihanet" suçlamalarıyla karşılandı.

Sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, belgeseli ve Oscar ödüllü İsrailli yönetmenler Yuval Abraham ile Rachel Szor'u hedef aldı. Küresel çapta antisemitik propagandaya karşı mücadele ettiklerini öne süren Netanyahu, "Bu içimizden geldiğinde kabul edilemez. İki İsrailli yönetmen, ordumuzu savaş suçlusu gibi gösteren bir film yaptıkları için alkış topluyor" ifadelerini kullandı. Netanyahu ayrıca Sde Teiman Hapishanesi'ndeki işkence ve tecavüz iddialarının orduyu karalamaya yönelik kurgular olduğunu savunurken, yönetmenlerin üyesi olduğu birliğin başkanını aday gösteren siyasi rakibi Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'a da yüklendi.