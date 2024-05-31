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İsrail ordusu Cibaliye’den çekildi! İkinci işgalden geriye sadece harabe kaldı

İsrail ordusu haftalardır işgal altında tuttuğu Cibaliye’den çekildiğini duyurdu. İsrail’in son saldırılarının ardından Cibaliye’den geriye sadece enkaz kaldı. Cibaliye’deki mülteci kampına dönen bir Filistinli, "Bölgenin tamamı yok oldu. İnsanlar evlerini bulamıyor. Akrabalarımızı bulabilecek miyiz onu bile bilmiyoruz." dedi.

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Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 16:24 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 16:31
İsrail ordusu Cibaliye’den çekildi! İkinci işgalden geriye sadece harabe kaldı

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İsrail ordusu Gazze'deki Cibaliye'den çekilip Gazze'nin kuzeyine dönmek zorunda kaldıklarını duyurdu.

İSRAİL ORDUSU CİBALİYE'DEN ÇEKİLDİ

İsrail gazetesi The Jerusalem Post, İsrail ordusu IDF'nin üç haftadır işgal altında tuttuğu Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye'deki ikinci işgalini tamamladığını duyurdu.

İsrail ordusu Cibaliye'de 12 kilometrelik tünelin yok edildiğini ve tünellerde yedi İsrailli rehinenin cansız bedeninin bulunduğunu iddia etti.

İsrail ordusu, kasım ayından aralık sonuna kadar Cibaliye'yi işgal etmiş ve bölgede tam kontrol sağladığını iddia ederken Hamas'ın direnişi sürdürdüğü Gazze'nin kuzeyine dönmek zorunda kalmıştı.

CİBALİYE HARABEYE DÖNDÜ

İsrail'in son dönemdeki saldırılarının ardından Cibaliye kampı harabeye döndü. Bölgedeki evleri ve kamu altyapısını yerle bir eden İsrail ordusu, İsrail bombardımanında çok sayıda masum sivil hayatını kaybetti.Kampa dönen bir sakin El Cezire yaptığı açıklamada "Bölgenin tamamı yok oldu. İnsanlar evlerini bulamıyor. Akrabalarımızı bulabilecek miyiz onu bile bilmiyoruz." dedi.

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