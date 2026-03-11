İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, yaşanan gerilime rağmen ABD ile diplomatik ilişkilerin olağan seyrinde devam ettiğini açıkladı.

İspanya'nın İran'a yönelik saldırıları ve Gazze'deki eylemleri nedeniyle İsrail Büyükelçisi'ni geri çektiği kaydedildi.

İspanya Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Tel Aviv'deki büyükelçiliğe bir maslahatgüzarın başkanlık edeceğini bildirdi.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, salı günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerine rağmen iki ülke arasındaki ilişkilerin "olağan seyrinde" devam ettiğini dile getirmişti. Trump, İspanya'nın ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşı çıkması nedeniyle Madrid ile ticari ilişkileri kesme tehdidinde bulunmuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez liderliğindeki sol koalisyon hükümeti, geçen hafta İran'a düzenlenen saldırıyı "pervasızca ve yasa dışı" diye nitelendirerek Trump'ın tepkisini çekmişti. Madrid hükümeti, ABD uçaklarının saldırılarda İspanya'daki üsleri kullanmasını yasaklamıştı.

İspanya Dışişleri Bakanı Albares, gazetecilere yaptığı açıklamada, hem İspanya'nın Washington Büyükelçiliği'nin hem de ABD'nin Madrid Büyükelçiliği'nin "tamamen normal" bir şekilde çalıştığını belirterek, "Washington'daki büyükelçiliğimiz olağan faaliyetlerini sürdürüyor ve olması gereken tüm bağlantılara sahip. Aynı durum Madrid'deki ABD büyükelçiliği için de geçerli" ifadelerini kullandı.