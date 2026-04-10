OpenAI CEO'su Sam Altman'ın evine molotofkokteylli saldırı: Şüpheli gözaltına alındı

OpenAI şirketinin Üst Yöneticisi Sam Altman’ın Kaliforniya’daki evine molotofkokteyliyle saldırı düzenlendi. OpenAI tarafından yapılan açıklamada, saldırganın gözaltına alındığı ve olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi. San Francisco polisinin müdahalesiyle kontrol altına alınan olayda, şüphelinin evin dış kapısında hasara yol açtığı ve soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

ABD'de yapay zeka teknolojileri üreten OpenAI şirketinin Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman'ın California eyaletindeki evine molotofkokteyliyle saldırı düzenlendiği, şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'dan yapılan yazılı açıklamada, Altman'ın evine molotofkokteyli atan zanlının gözaltında olduğu belirtildi.

MOLOTOFKOKTEYLİ FIRLATILDI

Açıklamada, "Bu sabah erken saatlerde bir kişi, Sam Altman'ın evine molotofkokteyli attı ve San Francisco'daki genel merkezimize de tehditler savurdu. Şükürler olsun ki kimse yaralanmadı." ifadelerine yer verildi.

San Francisco polisinin olaya hızlıca müdahale ettiği, şirket çalışanlarının güvenliğinin sağlandığı vurgulandı.

Açıklamada kolluk kuvvetlerinin soruşturma başlattığı kaydedildi.

San Francisco polisinin açıklamasında da 20 yaşlarındaki şüphelinin fırlattığı yanıcı cismin, Altman'ın evinin dış kapısını yaktığı belirtildi, OpenAI yöneticisinin saldırı sırasında evde olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Antarktika’nın hayalet adası: Tehlikeli bölgede piramit büyüklüğünde keşif
Antarktika’nın hayalet adası

