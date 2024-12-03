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İsrail’den Batı Şeria’da Türk Hastanesi’ne saldırı: Ölü ve yaralılar var

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’da Türk Hastanesi’ne saldırdı. İsrail Ordu Radyosu, Hamas üyelerinin bulunduğu bir hücreyi hedef aldıklarını iddia ederken sivillerin tedavi gördüğü hastanede yaralılar olduğu biliniyor.

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Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 15:12 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 15:29
İsrail’den Batı Şeria’da Türk Hastanesi’ne saldırı: Ölü ve yaralılar var

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İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas ilçesinde bulunan Türkiye Devlet Hastanesi'nin acil servisine baskın düzenledi.

İsrail'den Batı Şeria'da Türk Hastanesi'ne saldırı

İSRAİL'DEN TÜRK HASTANESİNE SALDIRI

İsrail Ordu Radyosu Tubas'ta İsrail hedeflerine operasyon düzenlemeyi planlayan 3 Hamas üyesinin bulunduğu bir hücreyi ortadan kaldırdıklarını iddia etti. Öte yandan siyonist güçlerin sivillerin tedavi gördüğü hastaneye saldırdığı biliniyor.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas ilçesinde bulunan Türkiye Devlet Hastanesi'nin acil servisine baskın düzenledi, Takvim Ekran Görüntüsüİsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas ilçesinde bulunan Türkiye Devlet Hastanesi'nin acil servisine baskın düzenledi, Takvim Ekran Görüntüsü

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Tubas kentindeki Akabe beldesinin yakınlarında bir araca bombalı saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda yaşamını yitiren 2 Filistinlinin naaşının ve bir yaralının Tubas Devlet Hastanesi'ne getirildiği kaydedildi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu Filistinlilere ait aracı İHA ile hedef aldı.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas ilçesinde bulunan Türkiye Devlet Hastanesi'nin acil servisine baskın düzenledi, Takvim Ekran Görüntüsüİsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas ilçesinde bulunan Türkiye Devlet Hastanesi'nin acil servisine baskın düzenledi, Takvim Ekran Görüntüsü

BATI ŞERİA'DA TUTUKLAMA KAMPANYASI

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da dün geceden bu yana en az 18 Filistinliyi tutukladı.

Tutuklular ve Eski Tutuklular Komisyonu ile Filistinli Mahkumlar Derneği, tutuklamaların Salfit, El Halil, Ramallah, Beytüllahim ve Nablus vilayetlerinin yanı sıra işgal altındaki Doğu Kudüs'te de gerçekleştiğini bildirdi.

Raporda, İsrail güçlerinin Gazze'ye yönelik saldırının başlangıcından bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te tutukladığı Filistinlilerin sayısının 11 bin 900'ü geçtiği belirtildi.

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