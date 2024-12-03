Hamas ve El Fetih anlaştı! Gazze Destek Komitesi kuruluyor

Hamas ve El Fetih hareketinin Hamas ve El Fetih savaş sonrası Gazze'yi yönetecek ortak komite üzerinde anlaştığı bildirildi.
HAMAS VE EL FETİH ANLAŞTI
Hamas ve El Fetih arasındaki anlaşmaya göre Gazze Şeridi İşleri Destek Komitesi Gazze Şeridi'nin yönetiminden sorumlu olacak ve Filistin Özerk Teşkilatı hükümeti ise merkez olacak.
GAZZE DESTEK KOMİTESİ KURULUYOR
Lübnan merkezli El Meyadin'in ulaştığı belgeye göre Batı Şeria, işgal altındaki Kudüs ve Gazze'nin siyasi düzenini takip ediyor ve oluşumu Gazze'nin işgal altındaki toprakların diğer kısımlarından ayrılmasına yol açmayacak.
Gazze Destek Komitesi ise 10 - 15 kişilik nitelikli Filistinli milli şahsiyetlerden oluşacak.
El Meyadin'e göre komite tüm Filistinli grupların Kahire'de toplanmasının ardından faaliyete başlayacak.