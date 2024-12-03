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Hamas ve El Fetih anlaştı! Gazze Destek Komitesi kuruluyor

Hamas ve El Fetih hareketi, savaşın ardından Gazze’yi yönetecek ortak komite üzerinde anlaşmaya vardı. Lübnan merkezli El Meyadin, anlaşmanın detaylarını bildirdi. Peki, Gazze’de yönetim nasıl olacak? İşte, Hamas ve El Fetih’in anlaşmasına ilişkin detaylar…

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Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 11:43 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 11:44
Hamas ve El Fetih anlaştı! Gazze Destek Komitesi kuruluyor

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Hamas ve El Fetih hareketinin Hamas ve El Fetih savaş sonrası Gazze'yi yönetecek ortak komite üzerinde anlaştığı bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları nedeniyle yüzbinlerce Filistinli, evlerini terk ederek okul binaları veya çadır kamplara sığındı. Saldırılar nedeniyle Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Belah kentindeki Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait bir okul binasına sığınan Filistinliler en temel insani ihtiyaçlardan mahrum bir şekilde günlük yaşamlarını sürdürüyor, AAİsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları nedeniyle yüzbinlerce Filistinli, evlerini terk ederek okul binaları veya çadır kamplara sığındı. Saldırılar nedeniyle Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Belah kentindeki Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait bir okul binasına sığınan Filistinliler en temel insani ihtiyaçlardan mahrum bir şekilde günlük yaşamlarını sürdürüyor, AA

HAMAS VE EL FETİH ANLAŞTI

Hamas ve El Fetih arasındaki anlaşmaya göre Gazze Şeridi İşleri Destek Komitesi Gazze Şeridi'nin yönetiminden sorumlu olacak ve Filistin Özerk Teşkilatı hükümeti ise merkez olacak.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde yer alan Ömer Al Muhtar çarşısına saldırı düzenledi. Saldırı sonucu bazı iş yerlerinde yangın çıktı, AAİsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde yer alan Ömer Al Muhtar çarşısına saldırı düzenledi. Saldırı sonucu bazı iş yerlerinde yangın çıktı, AA

GAZZE DESTEK KOMİTESİ KURULUYOR

Lübnan merkezli El Meyadin'in ulaştığı belgeye göre Batı Şeria, işgal altındaki Kudüs ve Gazze'nin siyasi düzenini takip ediyor ve oluşumu Gazze'nin işgal altındaki toprakların diğer kısımlarından ayrılmasına yol açmayacak.

Gazze Destek Komitesi ise 10 - 15 kişilik nitelikli Filistinli milli şahsiyetlerden oluşacak.

El Meyadin'e göre komite tüm Filistinli grupların Kahire'de toplanmasının ardından faaliyete başlayacak.

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