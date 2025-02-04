İsrail ile Hamas arasındaki Gazze anlaşması kapsamında serbest bırakılan Filistinli rehinelerin Türkiye'ye geleceği belirtildi.

15 FİLİSTİNLİ ESİR TÜRKİYE'YE GELİYOR

İsrail tarafından sürgün edilen 15 Filistinlinin Türkiye'ye geleceği bildirildi.

İsrail, Gazze'de ateşkes anlaşması kapsamında yapılan dördüncü rehine takasında Filistinli esirleri serbest bıraktı

İSRAİL SÜRGÜN EDİYOR

Filistinli bir yetkili, İsrail'in ateşkes anlaşması kapsamında serbest bıraktığı ve şu anda Mısır'da bulunan 60 Filistinli tutuklunun Türkiye, Katar, Malezya ve Pakistan'a sınır dışı edileceğini duyurdu.

Filistinli Mahkumlar Kulübü Başkanı Abdullah Zaghari, dört ülkenin her birinin 15 Filistinli mahkûma ev sahipliği yapacağını belirterek şu anda Mısır'ın Yeni İdari Başkenti'ndeki bir otelde sınır dışı edilmeyi bekleyen 70 Filistinli mahkumun kaldığını söyledi.

Zaghari, kalan tutukluların barındırılması için diğer ülkelerle görüşmelerin sürdüğünü, ayrıca gelecek gruplarda serbest bırakılabilecek tutukluların bir kısmına yer sağlanması için Kahire ile de görüşmelerin sürdüğünü belirtti.