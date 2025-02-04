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İsrail sürgün etti! Ateşkes kapsamında serbest bırakılan 15 Filistinli esir Türkiye'ye gelecek

İsrail, Gazze'de ateşkes anlaşması kapsamında serbest bıraktığı Filistinli mahkumlardan 60'ını sürgün ediyor. İsrail'in sürgün ettiği Filistinli esirlerden 15'inin Türkiye'ye geleceği bildirildi.

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Giriş Tarihi :04 Şubat 2025 , 09:14 Güncelleme Tarihi :04 Şubat 2025 , 09:26
İsrail sürgün etti! Ateşkes kapsamında serbest bırakılan 15 Filistinli esir Türkiye’ye gelecek

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    İsrail ile Hamas arasındaki Gazze anlaşması kapsamında serbest bırakılan Filistinli rehinelerin Türkiye'ye geleceği belirtildi.

    Ateşkes kapsamında serbest bırakılan 15 Filistinli esir Türkiye'ye gelecek

    15 FİLİSTİNLİ ESİR TÜRKİYE'YE GELİYOR

    İsrail tarafından sürgün edilen 15 Filistinlinin Türkiye'ye geleceği bildirildi.

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    İSRAİL SÜRGÜN EDİYOR

    Filistinli bir yetkili, İsrail'in ateşkes anlaşması kapsamında serbest bıraktığı ve şu anda Mısır'da bulunan 60 Filistinli tutuklunun Türkiye, Katar, Malezya ve Pakistan'a sınır dışı edileceğini duyurdu.

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    Filistinli Mahkumlar Kulübü Başkanı Abdullah Zaghari, dört ülkenin her birinin 15 Filistinli mahkûma ev sahipliği yapacağını belirterek şu anda Mısır'ın Yeni İdari Başkenti'ndeki bir otelde sınır dışı edilmeyi bekleyen 70 Filistinli mahkumun kaldığını söyledi.

    Zaghari, kalan tutukluların barındırılması için diğer ülkelerle görüşmelerin sürdüğünü, ayrıca gelecek gruplarda serbest bırakılabilecek tutukluların bir kısmına yer sağlanması için Kahire ile de görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

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