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Trump’tan sürpriz hamle: Elon Musk’a hükümette özel görev

Beyaz Saray’dan bir yetkili, Elon Musk’ın Trump yönetiminde "özel hükümet çalışanı" statüsünde görev yaptığını açıkladı. Musk’ın Beyaz Saray’da bir ofisi ve resmi e-posta adresi bulunurken, görev kapsamı hakkında detay verilmedi.

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Giriş Tarihi :04 Şubat 2025 , 01:49 Güncelleme Tarihi :04 Şubat 2025 , 01:49
Trump’tan sürpriz hamle: Elon Musk’a hükümette özel görev

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    Beyaz Saray'dan bir yetkili, iş insanı Elon Musk'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni hükümetindeki "gizli" görevinin detaylarını paylaştı.

    ABD Başkanı Trump ve Elon Musk aynı karede (Fotoğraf: AA)ABD Başkanı Trump ve Elon Musk aynı karede (Fotoğraf: AA)

    TRUMP'IN 'ÖZEL HÜKÜMET ÇALIŞANI'

    Yetkilinin verdiği bilgilere göre, Musk, Trump yönetimi altında "özel bir hükümet çalışanı" statüsünde görev yapıyor. Beyaz Saray kompleksinde kendisine tahsis edilmiş bir ofisi ve resmi bir e-posta adresi bulunuyor.

    Musk'ın görev kapsamı hakkında detay verilmezken, federal mevzuatlar gereği kamuya açık bir mali beyanname sunmasının beklenmediği ifade edildi. Yetkili ayrıca, Musk'ın sahip olduğu SpaceX, sosyal medya platformu X ve Tesla gibi dev şirketlerin yanında, Beyaz Saray'daki görevinden herhangi bir maaş almadığını da vurguladı.

    ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki tatil dönüşünde Musk ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bence Elon iyi bir iş çıkarıyor. O büyük bir maliyet azaltıcı." açıklamasında bulunmuştu.

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