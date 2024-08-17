Ukrayna kritik köprüyü havaya uçurdu! Saldırıda ABD izi! Almanya’da flaş karar

MEKTUP ORTAYA ÇIKTI

Haberde, Maliye Bakanı ve FDP Genel Başkanı Christian Linder'in de bu bağlamdaki talebini bir mektupla 5 Ağustos'ta Savunma Bakanlığına ilettiği bilgisi paylaşılarak, Linder'in "yeni tedbirlerin sadece bu sene ve gelecek yılların bütçelerinde finansman sağlanması durumunda alınabileceğini" aktardığı ifade edildi.



Linder'in Ukrayna'ya yardımların Alman bütçesinden değil, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen karlardan yapılmasını istediği kaydedildi.

Hükümetin bu kararının etkilerinin şimdiden hissedilmeye başlandığına işaret edilen haberde, hükümetin para ayırmadığından dolayı Ukrayna'ya bir Iris-T hava savunma sisteminin sağlanamadığı ileri sürüldü.



Almanya'nın Ukrayna'ya bu yılın bütçesinde 8 milyar avro, 2025'in bütçesinde de 4 milyar avro sağlanmasının kararlaştırıldığı ancak bu paranın neler için harcandığının belli olduğu belirtildi.