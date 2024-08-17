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Ukrayna kritik köprüyü havaya uçurdu! Saldırıda ABD izi! Almanya'da flaş karar

Rusya ve Ukrayna arasında Şubat 2022’den beri devam eden savaş, 6 Ağustos’ta bambaşka bir boyuta evrildi. Ukrayna 6 Ağustos'ta girdiği Rus topraklarında ilerleyişini sürdürürken Kursk bölgesindeki en kritik öneme sahip köprü havaya uçuruldu. Moskova yönetimi saldırının ABD silahlarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. Öte yandan Alman basınında Almanya'nın Ukrayna'ya askeri yardımını sınırlamak zorunda kalacağı iddia edildi.

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Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024, 16:33 Güncelleme 17 Ağustos 2024, 16:53
Ukrayna kritik köprüyü havaya uçurdu! Saldırıda ABD izi! Almanya’da flaş karar

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Ukrayna güçleri 6 Ağustos Salı günü Sumi bölgesinden sınırı geçerek federal bölge olan Kursk bölgesine girdi. Rus savunmasının zayıf olduğu bir anda gerçekleşen saldırı sonucunda bölgede tansiyon bir hayli arttı.

Ukrayna ordusu askerlerinin bölgede hareketliliği devam ediyor.Ukrayna ordusu askerlerinin bölgede hareketliliği devam ediyor.

"ÇOK SAYIDA RUS ASKERİ ESİR ALINACAK"
Rusya tarafından durumun "federal acil" seviyeye yükseltildiği ve terörle mücadele durumunun ilan edildiği bölgede 130 bine yakın kişi tahliye edildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Syrskyi, Rus topraklarına yönelik harekatın başlamasından bu yana 11 gün geçmesine rağmen Kursk bölgesinin bazı bölgelerinde 1 ila 3 kilometre arasında ilerlediğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e video bağlantısıyla brifing veren Syrskyi, Ukrayna sınırına yaklaşık 11.5 kilometre uzaklıktaki Malaya Loknya bölgesinde çatışmalar olduğunu aktardı. Syrskyi çatışmalar sırasında birçok Rus askerin esir alınmasının beklendiğini ifade etti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Su-34 uçağının Sumi bölgesindeki Ryabina yerleşimi yakınlarında Ukrayna Ordusu'na ait uçaksavar füze sistemini hedef alındığı görüntüleri paylaştı.Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Su-34 uçağının Sumi bölgesindeki Ryabina yerleşimi yakınlarında Ukrayna Ordusu'na ait uçaksavar füze sistemini hedef alındığı görüntüleri paylaştı.



UKRAYNA KURSK'TAKİ KRİTİK KÖPRÜYÜ HAVAYA UÇURDU
Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Mykola Oleshchuk ise Rus ordusunun ikmal yolunun hedef alındığını belirterek Kursk bölgesindeki Seym Nehri üzerinde bulunan stratejik öneme sahip bir köprüyü havaya uçurduklarını duyurdu.

Köprünün kritik öneme sahip olduğu bilgisi paylaşıldı.Köprünün kritik öneme sahip olduğu bilgisi paylaşıldı.

BATI YAPIMI SİLAH KULLANILDI
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kursk bölgesi ilk kez Batı yapımı, muhtemelen ABD'ye ait HIMARS çoklu roketatar sistemiyle vuruldu. Seim Nehri üzerindeki köprü saldırı sonucu yıkıldı, tahliye edilen sivillere yardım sağlayan gönüllüler öldürüldü" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya ZaharovaRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova

NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ ALARMI: DURUM KÖTÜLEŞİYOR
Rosatom'dan da yazılı bir açıklama geldi.

Yapılan yazılı açıklamada, Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin telefonda görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, Zaporijya ve Kursk'taki nükleer güç santrallerindeki son durumun ele alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Likhachev, iki nükleer santralin etrafındaki durumun kötüleşmeye devam ettiğinin altını çizdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Ukrayna'nın iki nükleer santralin yakınlarına yönelik çok sayıda saldırı gerçekleştirdiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu tür eylemler yalnızca iki nükleer santral için doğrudan bir tehdit oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda UAEA'nın nükleer güvenlik konusundaki yaklaşımlarına da zarar veriyor."

Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna'nın Kursk Nükleer Güç Santrali'ne saldırı hazırlığında bulunduğuna yönelik raporlar bulunduğunu ve böyle bir saldırının gerçekleşmesi halinde "sert yanıt" verileceğini aktardı.

ALMANYA YARDIMLARINI KISITLAYACAK
Öte yandan Ukrayna'ya askeri yardımda bulunan Almanya'dan beklenmedik bir hamle geldi.

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinin haberinde, 2025 bütçesi konusunda anlaşma sağlayan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Partiden (FDP) oluşan koalisyon hükümetinin, mevcut bütçe planlaması ışıdığında Ukrayna'ya sadece şimdiye kadar onaylanmış askeri yardımlar yapacağı ifade edildi.



Belgelere ve elektronik posta yazışmaların yanı sıra bakanlıklar arasındaki görüşmelere dayandırılan haberde, Almanya'nın Ukrayna'ya askeri yardımları kısıtlamak zorunda kaldığı öne sürüldü.

Haberde, mevcut bütçe planlamasında Ukrayna için "yeni para bulunmadığı" belirtilerek, bunun sebebinin Başbakanlık ve Maliye Bakanlığının tasarruf önlemleri olduğu kaydedildi.

Şimdiye kadar onay verilmiş malzemelerin Ukrayna'ya teslim edileceği vurgulanan haberde, ancak Başbakan Olaf Scholz'un talimatıyla Savunma Bakanlığından gelecek ek taleplere onay verilmeyeceği bildirildi.

MEKTUP ORTAYA ÇIKTI

Haberde, Maliye Bakanı ve FDP Genel Başkanı Christian Linder'in de bu bağlamdaki talebini bir mektupla 5 Ağustos'ta Savunma Bakanlığına ilettiği bilgisi paylaşılarak, Linder'in "yeni tedbirlerin sadece bu sene ve gelecek yılların bütçelerinde finansman sağlanması durumunda alınabileceğini" aktardığı ifade edildi.

Linder'in Ukrayna'ya yardımların Alman bütçesinden değil, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen karlardan yapılmasını istediği kaydedildi.
Hükümetin bu kararının etkilerinin şimdiden hissedilmeye başlandığına işaret edilen haberde, hükümetin para ayırmadığından dolayı Ukrayna'ya bir Iris-T hava savunma sisteminin sağlanamadığı ileri sürüldü.

Almanya'nın Ukrayna'ya bu yılın bütçesinde 8 milyar avro, 2025'in bütçesinde de 4 milyar avro sağlanmasının kararlaştırıldığı ancak bu paranın neler için harcandığının belli olduğu belirtildi.

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