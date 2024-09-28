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Hizbullah’ın yeni lideri kim olacak? Haşim Safiyuddin iddiası

Soykırımcı İsrail’in Beyrut’ta düzenlediği saldırıda Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından, yerine kimin geçeceği tartışmaları devam ediyor. Bu süreçte dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Nasrallah’ın yerine kuzeni Haşim Safiyuddin’in geçebileceği belirtiliyor.

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Giriş Tarihi :28 Eylül 2024 , 19:26 Güncelleme Tarihi :28 Eylül 2024 , 19:33
Hizbullah’ın yeni lideri kim olacak? Haşim Safiyuddin iddiası

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Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından gözler yerine geçecek isme çevrildi. Nasrallah'ın halefi olarak görülen kuzeni Haşim Safiyuddin, Hizbullah'ın yeni lideri olarak öne çıkıyor.

Hizbullah'ın muhtemel yeni lideri: Haşim SafiyuddinHizbullah'ın muhtemel yeni lideri: Haşim Safiyuddin

Hizbullah'ın yürütme kurulu başkanı olarak grubun siyasi işlerini denetleyen Safiyuddin, ayrıca grubun askeri operasyonlarını yöneten Cihat Konseyi'nde de yer alıyor.

İsrail'in saldırısında öldürülen Hizbullah lideri Nasrallah ( AA) İsrail'in saldırısında öldürülen Hizbullah lideri Nasrallah ( AA)

ABD TERÖRİST İLAN ETMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 2017 yılında terörist ilan edilen Safiyuddin, kamuoyuna yaptığı açıklamalarla çoğunlukla askeri duruşunu ve Filistin davasına olan bağlılığını yansıtıyor.

Hizbullah'ın muhtemel yeni lideri: Haşim SafiyuddinHizbullah'ın muhtemel yeni lideri: Haşim Safiyuddin

HAŞİM SAFİYUDDİN KİMDİR?

Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail hava saldırısında öldürülmesinini ardından, olası halef konusu gündeme geldi. Nasrallah'ın 32 yıl boyunca sürdürdüğü liderliğinin ardından, kuzeni Haşim Safiyuddin'in büyük ihtimalle onun yerine geçeceği iddia edildi.

1964 yılında Lübnan'ın güneyindeki Deyr Kanun En Nahr kasabasında doğan Safieddin, Hizbullah'ın yürütme kurulunun başkanı olarak görev yapıyor ve Nasrallah'ın halef adayı olarak görülüyor. 1982'de Hizbullah'ın kuruluşundan bu yana grubun içinde yer alan Safieddin, 1980'lerde dini bilimler okumak için İran'ın Kum şehrine gitti ve 1994'te Beyrut'a döndü. O tarihten bu yana, grubun siyasi işlerini denetleyen yürütme kuruluna başkanlık etmesi için yetiştirildi. Safiyuddin'in Tahran ile iyi ilişkileri var. Kum'da yıllarca dini ilimler okumasının yanı sıra, İran Kudüs Gücü'nün eski komutanı Kasım Süleymani ile akraba - 2020'de oğlu Rıza, merhum subayın kızı Zeynep ile evlendi. ABD Hazine Bakanlığı, 2017 yılında Safiyuddin'i terörle mücadele kara listesine ekledi.

İsrail'in saldırısında öldürülen Hizbullah lideri Nasrallah ( AA) İsrail'in saldırısında öldürülen Hizbullah lideri Nasrallah ( AA)

HASAN NASRALLAH KİMDİR?

Beyrut'ta 1960 yılında doğan Hasan Nasrallah, 1992 yılında Hizbullah'ın lideri oldu. Nasrallah İsrail ile onlarca yıl süren çatışmalara liderlik ve Hizbullah'ın bölgesel etkiye sahip bir askeri güce dönüşmesine öncülük etti. Nasrallah Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık bir yıllık çatışma döneminde Filistinli müttefiki Hamas'ı desteklemek için Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ateş açarak bölgesel nüfuzunu bir kez daha ortaya koydu, Yemenli ve Iraklı gruplar da "direniş ekseni" şemsiyesi altında faaliyet göstererek Hizbullah'ı takip etti.

Nasrallah'ın selefi Seyyid Abbas el-Musavi de İsrail saldırısıyla 1992'de öldürülmüştü.

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