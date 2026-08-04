İspanya'da göç krizi tırmanıyor! 15 Ağustos Ceuta şifresi ve İsrail şüphesi

Fas'tan İspanya'ya binlerce göçmen akın etti. ŞİFRE CEUTA The Sun'ın belirttiğine göre sosyal medyada Ceuta kıyılarına bir başka saldırı planlandığına dair paylaşımlar yer alıyor ve "Randevumuz 15.08.2016" tarihinde ifadeleri kullanılıyor. Avrupa'ya ulaşmayı umut eden göçmenlerin, "Ceuta" şifresini kullanarak özel mesaj göndererek gruba katılmaya teşvik edildiği bildiriliyor. Fas, Cezayir ve Tunus'ta konuşulan bir Arapça lehçesi olan Darija dilinde yazılmış mesajların ve paylaşımların ortaya çıkması, Ceuta'da büyük endişeye yol açtı.

İspanya'ya göçmen akını. TERÖRİSTLER DE İSPANYA'YA YÜZDÜ Bu olay, İspanyol polisinin bugün yaptığı açıklamada, geçen hafta sınırı geçenler arasında en az bir düzine hükümlü teröristin de bulunduğunu iddia etmesinin ardından yaşandı. Yerel gazete El Espanol'un haberine göre, İspanya'da tutuklandıktan sonra Fas'a sınır dışı edilen teröristler de bu toplu sınır geçişine katılanlar arasındaydı.