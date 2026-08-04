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İspanya'da göç krizi tırmanıyor! 15 Ağustos Ceuta şifresi ve İsrail şüphesi

İspanya’nın Kuzey Afrika’daki toprağı Ceuta’da göçmen krizi tırmanıyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan kitlesel geçişlerin ardından İngiliz basını, sosyal medyadaki "15 Ağustos" şifreli paylaşımlarla yeni bir akının planlandığını duyurdu. Sınırı geçenler arasında terör hükümlülerinin de bulunduğu belirtilirken İspanyol yetkililer krizin arkasındaki baş şüpheli olarak İsrail’i işaret etmeye devam ediyor.

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İspanya'da göç krizi tırmanıyor! 15 Ağustos Ceuta şifresi ve İsrail şüphesi

Geçtiğimiz hafta Fas'tan İspanya'ya göç dalgasının tekrarlanacağı iddia edildi. İngiliz The Sun önümüzdeki birkaç gün içinde İspanya'nın Ceuta (Sebte) bölgesine yeni bir akın daha olabileceğini öne sürdü.

İspanya'ya göçmen akını. Fotoğraflar: AAİspanya'ya göçmen akını. Fotoğraflar: AA

İSPANYA'DA ALARM DEVAM EDİYOR

İspanya'nın Fas sınırında yer alan özerk bölgesi Ceuta'da güvenlik güçleri tam alarm durumuna geçirildi. Yüzlerce düzensiz göçmenin organize bir şekilde sınırı geçmeye çalışmasının ardından yetkililer, sınır kontrollerindeki olası zafiyetlerin terör unsurları ve suç örgütleri tarafından fırsata çevrilebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Geçtiğimiz perşembe günü yaklaşık 70.000 kişi Fas'tan Kuzey Afrika'da bulunan İspanyol topraklarına yüzerek geçti.

Binlerce göçmen Akdeniz'e atladı.Binlerce göçmen Akdeniz'e atladı.

15 AĞUSTOS'U İŞARET ETTİLER

Ancak haberlere göre, 15 Ağustos'ta yapılması planlanan bir başka kitlesel sınır geçişi nedeniyle yarımadada sokaklarda yeniden kaos sahneleri yaşanabilir.

Fas'tan İspanya'ya binlerce göçmen akın etti.Fas'tan İspanya'ya binlerce göçmen akın etti.

ŞİFRE CEUTA

The Sun'ın belirttiğine göre sosyal medyada Ceuta kıyılarına bir başka saldırı planlandığına dair paylaşımlar yer alıyor ve "Randevumuz 15.08.2016" tarihinde ifadeleri kullanılıyor. Avrupa'ya ulaşmayı umut eden göçmenlerin, "Ceuta" şifresini kullanarak özel mesaj göndererek gruba katılmaya teşvik edildiği bildiriliyor.

Fas, Cezayir ve Tunus'ta konuşulan bir Arapça lehçesi olan Darija dilinde yazılmış mesajların ve paylaşımların ortaya çıkması, Ceuta'da büyük endişeye yol açtı.

İspanya'ya göçmen akını. İspanya'ya göçmen akını.

TERÖRİSTLER DE İSPANYA'YA YÜZDÜ

Bu olay, İspanyol polisinin bugün yaptığı açıklamada, geçen hafta sınırı geçenler arasında en az bir düzine hükümlü teröristin de bulunduğunu iddia etmesinin ardından yaşandı.

Yerel gazete El Espanol'un haberine göre, İspanya'da tutuklandıktan sonra Fas'a sınır dışı edilen teröristler de bu toplu sınır geçişine katılanlar arasındaydı.

İspanya'ya göçmen akını. İspanya'ya göçmen akını.

ARKASINDA İSRAİL VAR

İspanya'ya yönelik akının arkasındaki baş şüpheli ise İsrail. İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Danny Danon sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İsrail'e ders verme fırsatını hiç kaçırmayan İspanya, göç politikasına ilişkin krizin ardından Sebte'de (Ceuta) olağanüstü hâl ilan etti. Belki de bize ders vermeye devam etmeden önce, Afrika'da hâlâ sömürge kalıntısı enklavlar bulundurmasının nedenini dünyaya açıklamasının zamanı gelmiştir." ifadelerini kullandı. Bunun ardından İspanyol yetkililer olayların arkasında İsrail olduğunun netleştiğini söyledi.

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