İsrail’in Gazze'deki saldırı ve yıkımları sürüyor: Can kaybı 73 bine dayandı
İsrail’in işgal altındaki Gazze topraklarında Filistinlilere yönelik hukuksuz uygulamaları sürüyor. Bugün itibarıyla Batı Şeria’da 20 evin yıkımına başlanırken, Gazze’de can kaybı 72 bin 980’e yükseldi. Cezaevlerinde ise avukat görüşleri ve aile ziyaretlerine yeni kısıtlamalar getirildi.
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- İsrail, Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Bartaa beldesinde Filistinlilere ait 20 evin yıkımına başladı.
- Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 72 bin 980'e, yaralı sayısı 173 bin 171'e yükseldi.
- Yıkım kararı verilen evlerde yaklaşık 100 kişi yaşıyor ve onlarca kişi evsiz kalma riskiyle karşı karşıya.
- İsrail makamları, cezaevlerindeki Filistinli tutukluların avukatlarıyla görüşmelerini güvenlik gerekçesiyle iptal etti.
- Ateşkesin başladığı 10 Ekim'den bu yana Gazze'de 970 kişi hayatını kaybetti ve 3 bin 63 kişi yaralandı.
İşgal altındaki Batı Şeria bölgesinde, Cenin kentine bağlı Bartaa beldesinde Filistinlilere ait 20 evin yıkımına başlandı. Bartaa Belediye Başkanı Gassan Kabha'nın Filistin resmi ajansı WAFA'ya yaptığı açıklamaya göre, İsrail mahkemesinin verdiği karar doğrultusunda İsrail'e ait buldozerler bölgeye girerek yıkım çalışmalarını başlattı. Kabha, yapılan itirazların mahkeme tarafından reddedildiğini belirtti.
Yıkım kararı verilen evlerden 8'inde yaşayanların eşyalarını tahliye ettiği, diğer ailelerin ise evlerini terk etmeyi reddettiği aktarıldı. Söz konusu evlerde yaklaşık 100 kişinin yaşadığı ve onlarca kişinin evsiz kalma riskiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.
Belde sakinlerinin, yıkım çalışmalarına tepki olarak evlerin çatılarına çıkarak protesto düzenlediği ifade edildi.
İsrail'in "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıların yıkımını sürdürdüğü, özellikle Batı Şeria'nın "C bölgesi"nde inşaat ve tarım faaliyetlerine yönelik ağır kısıtlamalar uygulandığı biliniyor.
GAZZE'DE CAN KAYBI 72 BİN 980'E YÜKSELDİ
Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen İsrail saldırıları nedeniyle bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte hastanelere 9 sivilin cenazesinin ve 43 yaralının getirildiği bildirildi.
Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının 72 bin 980'e, yaralı sayısının ise 173 bin 171'e yükseldiği kaydedildi.
Ayrıca ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana 970 kişinin hayatını kaybettiği, enkaz altından çıkarılanların sayısının 782'ye ulaştığı ve 3 bin 63 kişinin yaralandığı ifade edildi.
İSRAİL'DEN CEZAEVLERİNDE AVUKAT GÖRÜŞLERİNE İPTAL
Öte yandan İsrail makamları, cezaevlerinde bulunan Filistinli tutukluların avukatlarıyla yapılması planlanan ziyaretleri, ülkenin "içinde bulunduğu güvenlik durumunu" bahane ederek iptal etti.
Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esir İşleri Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti'nin ortak açıklamasında, tutukluların avukat görüşlerinin engellendiği, ayrıca ailelerin Ofer Askeri Mahkemesi'ndeki duruşmalara katılımının da yasaklandığı belirtildi.
Açıklamada, bugün yalnızca gözaltı süresinin uzatılması ve idari tutukluluk duruşmalarının yapılacağı kaydedildi.
İsrail cezaevlerinde Filistinli tutuklulara yönelik sistematik hak ihlalleri iddiaları daha önce de uluslararası raporlarda yer almıştı. İsrail cezaevleri, ağır tecrit, tıbbi ihmal ve kasıtlı aç bırakma eylemlerinin yanı sıra tutukluların yakınları ile avukatlarının görüş ve ziyaretlerinin yasaklanmasıyla da sık sık gündeme geliyor.