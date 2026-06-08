İsrail’in Gazze'deki saldırı ve yıkımları sürüyor: Can kaybı 73 bine dayandı

Ateşkesin başladığı 10 Ekim'den bu yana Gazze'de 970 kişi hayatını kaybetti ve 3 bin 63 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 72 bin 980'e, yaralı sayısı 173 bin 171'e yükseldi.

Yıkım kararı verilen evlerden 8'inde yaşayanların eşyalarını tahliye ettiği, diğer ailelerin ise evlerini terk etmeyi reddettiği aktarıldı. Söz konusu evlerde yaklaşık 100 kişinin yaşadığı ve onlarca kişinin evsiz kalma riskiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria bölgesinde, Cenin kentine bağlı Bartaa beldesinde Filistinlilere ait 20 evin yıkımına başlandı. Bartaa Belediye Başkanı Gassan Kabha'nın Filistin resmi ajansı WAFA'ya yaptığı açıklamaya göre, İsrail mahkemesinin verdiği karar doğrultusunda İsrail'e ait buldozerler bölgeye girerek yıkım çalışmalarını başlattı. Kabha, yapılan itirazların mahkeme tarafından reddedildiğini belirtti.

İsrail'in "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıların yıkımını sürdürdüğü, özellikle Batı Şeria'nın "C bölgesi"nde inşaat ve tarım faaliyetlerine yönelik ağır kısıtlamalar uygulandığı biliniyor.

İsrail’in Gazze'deki saldırı ve yıkımları sürüyor. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

GAZZE'DE CAN KAYBI 72 BİN 980'E YÜKSELDİ

Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen İsrail saldırıları nedeniyle bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte hastanelere 9 sivilin cenazesinin ve 43 yaralının getirildiği bildirildi.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının 72 bin 980'e, yaralı sayısının ise 173 bin 171'e yükseldiği kaydedildi.

Ayrıca ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana 970 kişinin hayatını kaybettiği, enkaz altından çıkarılanların sayısının 782'ye ulaştığı ve 3 bin 63 kişinin yaralandığı ifade edildi.