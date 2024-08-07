ABD’de İran ile bağlantılı olduğu iddia edilen suikast alarmı! Siyasiler mi hedefte?

ABD Adalet Bakanlığı, İran ile bağlantılı olduğu iddia edilen Pakistanlı bir kişinin ABD topraklarında siyasi suikastlar gerçekleştirmeyi planlamakla suçlandığını bildirdi.
ABD basınındaki haberlere göre, federal yetkililer, Asıf Merchant'ın Haziran 2024'te New York'a giderek siyasetçilere yönelik suikastları işlemek üzere işe alabileceğini düşündüğü kişilerle görüştüğünü, hatta gizli kolluk kuvvetleri olan 2 suikastçıya 5 bin dolar avans ödediğini belirtti.
Merchant, adamlarına Pakistan'a döndükten sonra ağustos ya da eylülde amaçlanan hedeflerin isimleri de dahil olmak üzere daha fazla talimat vereceğini söylemesinin ardından Temmuz 2024'te ABD'den ayrılmaya hazırlanırken tutuklandı.
Mahkeme belgelerinde potansiyel hedeflerden herhangi birinin kimliği belirtilmiyor.
"EN YÜKSEK ÖNCELİĞE SAHİP ULUSAL VE İÇ GÜVENLİK MESELESİ"
Adalet Bakanı Merrick Garland, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığı, İran'ın Amerikalılara karşı ölümcül komplolarını gerçekleştirecek olanları engellemek ve sorumlu tutmak için hiçbir kaynağı esirgemeyecektir" ifadesini kullandı.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre ise gazetecilere yaptığı açıklamada "İran'ın eski siyasetçilere yönelik tehditlerini takip ediyoruz." dedi.
Jean-Pierre, bu konuyu en yüksek önceliğe sahip bir ulusal ve iç güvenlik meselesi olarak gördüklerini ifade ederek, "Kapsamlı bir yanıt geliştirmek ve uygulamak için hükümetin en üst düzeyleri defalarca bir araya geldi." diye konuştu.
Federal yetkililer, Merchant'ın Pakistan vatandaşı olduğunu, İran'da bir eşi ve çocukları bulunduğunu, sık sık İran, Suriye ve Irak'a seyahat ettiğini bildirdi.
PAKİSTAN'DAN KONUYLA İLGİLİ İLK AÇIKLAMA GELDİ
Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Basında çıkan haberleri gördük. ABD'li yetkililerle temas halindeyiz ve daha fazla ayrıntı bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.
Beluç, ABD'li yetkililerin bunun devam eden bir soruşturma olduğu yönündeki açıklamalarını not ettiklerini belirterek, "Resmi tepkimizi vermeden önce söz konusu kişinin geçmişinden de emin olmamız gerekiyor." açıklamasını yaptı.