ABD’de İran ile bağlantılı olduğu iddia edilen suikast alarmı! Siyasiler mi hedefte?

Merchant, adamlarına Pakistan'a döndükten sonra ağustos ya da eylülde amaçlanan hedeflerin isimleri de dahil olmak üzere daha fazla talimat vereceğini söylemesinin ardından Temmuz 2024'te ABD'den ayrılmaya hazırlanırken tutuklandı.

ABD basınındaki haberlere göre, federal yetkililer, Asıf Merchant'ın Haziran 2024'te New York 'a giderek siyasetçilere yönelik suikastları işlemek üzere işe alabileceğini düşündüğü kişilerle görüştüğünü, hatta gizli kolluk kuvvetleri olan 2 suikastçıya 5 bin dolar avans ödediğini belirtti.

ABD Adalet Bakanlığı, İran ile bağlantılı olduğu iddia edilen Pakistan lı bir kişinin ABD topraklarında siyasi suikastlar gerçekleştirmeyi planlamakla suçlandığını bildirdi.





"EN YÜKSEK ÖNCELİĞE SAHİP ULUSAL VE İÇ GÜVENLİK MESELESİ"

Adalet Bakanı Merrick Garland, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığı, İran'ın Amerikalılara karşı ölümcül komplolarını gerçekleştirecek olanları engellemek ve sorumlu tutmak için hiçbir kaynağı esirgemeyecektir" ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre ise gazetecilere yaptığı açıklamada "İran'ın eski siyasetçilere yönelik tehditlerini takip ediyoruz." dedi.

Jean-Pierre, bu konuyu en yüksek önceliğe sahip bir ulusal ve iç güvenlik meselesi olarak gördüklerini ifade ederek, "Kapsamlı bir yanıt geliştirmek ve uygulamak için hükümetin en üst düzeyleri defalarca bir araya geldi." diye konuştu.

Federal yetkililer, Merchant'ın Pakistan vatandaşı olduğunu, İran'da bir eşi ve çocukları bulunduğunu, sık sık İran, Suriye ve Irak'a seyahat ettiğini bildirdi.