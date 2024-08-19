Kamala Harris’in ‘taç giyme törenine’ Filistin eylemi damgası! Göstericiler kamp kurdu: Soykırıma oy yok

GÖSTERİCİLER PARKA KAMP KURACAK

Protestocular Chicago'da ana kongre binası olarak hizmet verecek olan United Center'a yaklaşık 10 dakikalık yürüme mesafesindeki Union Park'a kamp kuracak.

Biden, 81 yaşında partisinin olası adayı olarak belirlendiğinde protesto gösterilerine büyük bir katılım bekleniyordu ancak Biden'ın 21 Temmuz'da adaylıktan çekilip 59 yaşındaki Harris'i destekleme kararı, protesto gösterilerinin ölçeği konusunda belirsizlik yarattı. Organizatörler ise on binlerce katılımcı beklediklerini söylüyor.

Biden, Filistin yanlısı göstericiler tarafından aylardır protesto ediliyor. Kasım ayında binlerce gösterici "F*ck Joe Biden" sloganları attı, Beyaz Saray'ın kapılarını kırmızıya boyadı ve Biden'ın "Soykırım Joe" olarak suçladı.

ABD Başkanı Joe Biden

KAMALA HARRIS PROTESTOCULARA ÇIKIŞMIŞTI

Kamala Harris'in ilk kez çıktığı büyük miting ise protesto gösterilerine sahne olmuş, göstericiler "Soykırıma oy vermeyeceğiz" sloganları atmıştı. Harris ise protestoculara sert çıkmış ve "Donald Trump'ın kazanmasını istiyorsanız böyle konuşmaya devam edin" demişti. Harris'in çıkışı büyük tepki görmüştü.

Protestocular ise Harris'e "Katil Kamala" lakabını taktı.