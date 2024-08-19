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Kolombiya'dan İsrail kararı: Kömür ihracatı resmen durdu!

Kolombiya hükümeti, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını gerekçe göstererek, bu ülkeye kömür ihracatını "resmen" durdurma kararı aldığını bildirdi. Hamas, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro’nun İsrail’e kömür ihracatını durdurma kararını memnuniyetle karşıladı. Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, “Kolombiya Cumhuriyeti'nin Siyonist rejimle (İsrail) diplomatik ilişkileri sona erdirme ve Siyonist işgal devletinin Gazze Şeridi'ndeki halkımıza karşı yürüttüğü soykırım savaşını kınama konusundaki cesur tutumunu takdir ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

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Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024, 08:37 Güncelleme 19 Ağustos 2024, 08:51
Kolombiya’dan İsrail kararı: Kömür ihracatı resmen durdu!

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Kolombiya hükümeti, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını gerekçe göstererek, bu ülkeye kömür ihracatını "resmen" durdurma kararı aldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X sosyal medya platformundan İsrail'e kömür ihracatını resmen yasaklayan kararnameyi paylaştı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Petro, "Filistinli çocukları öldürmek için Kolombiya kömürü ile bomba yapıyorlar." ifadesini kullandı.

İsrail'e kömür ihracatını yasaklayan kararnamede Cumhurbaşkanı Petro'nun, Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo ve Maliye, Madenler ve Ticaret Bakanlarının imzasının olduğu görüldü.

Kararnamenin resmi gazetede yayımlanmasından beş gün sonra yürürlüğe gireceği bilgisi paylaşıldı.

Kolombiya, çıkarttığı toplam kömürün yüzde 5'ini İsrail'e ihraç ederken, en büyük alıcısının ise ABD olduğu belirtiliyor.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA
Hamas, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun İsrail'e kömür ihracatını durdurma kararını memnuniyetle karşıladı. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Kolombiya Cumhuriyeti'nin Siyonist rejimle (İsrail) diplomatik ilişkileri sona erdirme ve Siyonist işgal devletinin Gazze Şeridi'ndeki halkımıza karşı yürüttüğü soykırım savaşını kınama konusundaki cesur tutumunu takdir ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, tüm ülkelere İsrail'le ilişkilerini kesme çağrısı yapılarak, İsrail'in boykot edilmesi, izole edilmesi, yaptırımların uygulanması ve liderlerinin uluslararası mahkemelerde "savaş suçlusu" olarak yargılanması için her yola başvurulması gerektiği vurgulandı.

İSRAİL İLE DİPLOMATİK İLİŞKİLER ASKIYA ALINMIŞTI
Cumhurbaşkanı Petro, 8 Haziran'da X sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "Soykırım durdurulana kadar İsrail'e kömür ihracatını askıya alacağız." ifadesini kullanmıştı.

Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri resmen kestiğini duyurmuştu.

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