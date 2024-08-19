Kolombiya’dan İsrail kararı: Kömür ihracatı resmen durdu!

Kolombiya , çıkarttığı toplam kömürün yüzde 5'ini İsrail'e ihraç ederken, en büyük alıcısının ise ABD olduğu belirtiliyor.

İsrail'e kömür ihracatını yasaklayan kararnamede Cumhurbaşkanı Petro'nun, Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo ve Maliye, Madenler ve Ticaret Bakanlarının imzasının olduğu görüldü.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Hamas, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun İsrail'e kömür ihracatını durdurma kararını memnuniyetle karşıladı. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Kolombiya Cumhuriyeti'nin Siyonist rejimle (İsrail) diplomatik ilişkileri sona erdirme ve Siyonist işgal devletinin Gazze Şeridi'ndeki halkımıza karşı yürüttüğü soykırım savaşını kınama konusundaki cesur tutumunu takdir ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, tüm ülkelere İsrail'le ilişkilerini kesme çağrısı yapılarak, İsrail'in boykot edilmesi, izole edilmesi, yaptırımların uygulanması ve liderlerinin uluslararası mahkemelerde "savaş suçlusu" olarak yargılanması için her yola başvurulması gerektiği vurgulandı.