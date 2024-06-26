İsrail’e 2500 asker ve gemi dolusu füze desteği! O ülkeden yola çıktı Gazze’nin 30 km uzağına sessizce demir attı

İsrail ile İran arasında tansiyon yükselirken Arap basınından flaş bir iddia geldi. İsrail'in Gazze'de soykırıma başladığı ekim ayından bu yana Hindistan'dan gelen bir grup askerin Tel Aviv ile birlikte savaştığı ortaya çıktı.
İsrail ile İran arasında tansiyon yükselirken Arap basınından flaş bir iddia geldi. İsrail'in Gazze'de soykırıma başladığı ekim ayından bu yana Hindistan'dan gelen bir grup askerin Tel Aviv ile birlikte savaştığı ortaya çıktı.
HİNDİSTAN'DAN İSRAİL'E SOYKIRIM DESTEĞİ
Kaliforniya Üniversitesi'nden Hukuk Profesörü Dr. Khaled Abou el-Fadl Arap basınına yaptığı açıklamada "Gazze'de Filistinlilere karşı işlenen en kötü katliamları Hintli askerler yaptı" ifadelerini kullandı. El Fadl, Hindistan'da yıllardır Müslüman nefretinin bakın olduğunu belirtirken "Gazzelileri öldürmek, Müslüman birini öldürme zevki için İsrail ordusuna gönüllü olarak katılıyorlar" dedi ve şöyle konuştu:
Hint milliyetçileri, İsrail katliamlarını ülkede kutluyorlar, "İsrail bize etnik temizlik dersi veriyor" diyorlar. Keşmir'de aynısını yapmak, Müslüman kadınlara tecavüz edip öldürmek istiyorlar, tek istedikleri bu.
FİLİSTİNLİLERE SALDIRMAK İÇİN GÖNÜLLÜ GELDİLER
Hindistan'dan İsrail için savaşmaya gelen askerler ekim ayından bu yana Filistinlilere saldırıyor. İsrail gazetesi The Jerusalem Post, aralık ayındaki bir haberinde 7 Ekim'den sonra Hindistanlı Yahudilerin yanı sıra çok sayıda Hintli'nin de gönüllü olarak savaşmak için İsrail ordusuna alındığını bildirmişti. Aynı raporda en az 2500 gönüllü Hintlinin Gazze'de görev aldığı öne sürüldü.
Arap basınında çıkan haberlere göre ise gizli belgelerde Gazze'ye 30 kilometre uzaklıkta bulunan İsrail'e ait Borkum kargo gemisinin 15 Mayıs sabahı İspanya açıklarında durduğu belirtildi.
HİNDİSTAN'DAN ROKET DOLU GEMİ
Limanda protestocuların Filistin bayrakları salladığı ve yetkililere, geminin İsrail'e gidecek silah taşıdığı şüphesi nedeniyle gemiyi incelemeleri çağrısında bulunduğu belirtildi. İspanya'nın geminin İsrail'e doğru gitmesine izin vermediği belirtilirken limanda yapılan incelemelerde geminin roket ve çok sayıda patlayıcı içerdiği ortaya çıktı.
HUSİLERE RASTLAMAMAK İÇİN AFRİKA'YI DOLAŞTI
Geminin Hindistan'dan yola çıktığı belirlenirken içinde Gazze'ye 30 kilometre uzaklıktaki Aşdod limanına doğru gittiği ortaya çıktı. Öte yandan geminin, Husi saldırılarından korunmak için Kızıldeniz'den geçmediği ve Afrika'yı dolaştığı öğrenildi.
6 Haziran'da, İsrail'in Gazze'deki Nuseyrat mülteci kampındaki Birleşmiş Milletler sığınağını bombalamasının ardından
Kudüs Haber Ağı'na göre İsrail savaş uçakları tarafından atılan füzelerin Hint üretimi olduğu ortaya çıktı. Hindistan'ın İsrail'e mühimmatın yanı sıra jet yakıtı da sağladığı biliniyor.