İsrail’e 2500 asker ve gemi dolusu füze desteği! O ülkeden yola çıktı Gazze’nin 30 km uzağına sessizce demir attı

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İsrail ile İran arasında tansiyon yükselirken Arap basınından flaş bir iddia geldi. İsrail'in Gazze'de soykırıma başladığı ekim ayından bu yana Hindistan'dan gelen bir grup askerin Tel Aviv ile birlikte savaştığı ortaya çıktı.

HİNDİSTAN'DAN İSRAİL'E SOYKIRIM DESTEĞİ Kaliforniya Üniversitesi'nden Hukuk Profesörü Dr. Khaled Abou el-Fadl Arap basınına yaptığı açıklamada "Gazze'de Filistinlilere karşı işlenen en kötü katliamları Hintli askerler yaptı" ifadelerini kullandı. El Fadl, Hindistan'da yıllardır Müslüman nefretinin bakın olduğunu belirtirken "Gazzelileri öldürmek, Müslüman birini öldürme zevki için İsrail ordusuna gönüllü olarak katılıyorlar" dedi ve şöyle konuştu: Hint milliyetçileri, İsrail katliamlarını ülkede kutluyorlar, "İsrail bize etnik temizlik dersi veriyor" diyorlar. Keşmir'de aynısını yapmak, Müslüman kadınlara tecavüz edip öldürmek istiyorlar, tek istedikleri bu.