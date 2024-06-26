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Terör devleti İsrail'de yeni kriz! Katil Netanyahu'ya eski Başbakan Olmert'ten bombardıman: Onu kovma zamanı geldi

Soykırımcı İsrail her geçen gün içten içe parçalanmaya devam ediyor. Son olarak eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert'in "Netanyahu'yu ihanetle suçluyorum" başlıklı yazısı krizin boyutunu gözler önüne serdi. Yazısında Katil Netanyahu'nun İsrail'i yok etmek istediğini belirten Olmert, "Onu kovma zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 18:47 Güncelleme 26 Haziran 2024, 18:47
Terör devleti İsrail’de yeni kriz! Katil Netanyahu’ya eski Başbakan Olmert’ten bombardıman: Onu kovma zamanı geldi

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Soykırımcı İsrail her geçen gün içten içe parçalanmaya devam ediyor. Son olarak eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, katil Binyamin Netanyahu'nun çatışmalara son vermek yerine "İsrail'i yok etmek istediğini" belirterek krizin boyutunu gözler önüne serdi.




"NETANYAHU'YU İHANETLE SUÇLUYORUM"

Olmert, Haaretz gazetesinde, "Netanyahu'yu ihanetle suçluyorum" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

"Netanyahu İsrail'i yok etmek istiyor, daha azını değil. Onu kovma zamanı geldi." ifadelerini kullanan Olmert, Başbakan'ın "savaşın" bitmesini, esirlerin sağsalim evlerine dönmesini istemediğini kaydetti.



Olmert, "Netanyahu, İsrail'in komşuları ve ABD ile ilişkilerini zayıflatırken asla bitmeyen bir savaş istiyor." ifadesine yer verdi.

Netanyahu'nun Hamas'a karşı "kesin zafer" kazanmayı engelleyeceği argümanıyla esir takasının yapılmasını sağlayacak bir anlaşmaya yanaşmadığını, böylelikle Başbakan'ın Gazze'de tutulan İsrailli esirleri kasıtlı olarak terkettiğini belirten Olmert, "Kesin bir zafer şu anda bir seçenek değil ve Başbakan bunu ilk sunduğu günden beri de bir seçenek olmadı."değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan, Fransa ve ABD arabuluculuğuyla Lübnan'la mevcut şiddetli çatışmaya son verecek ve çatışmalar nedeniyle yerinden edilen on binlerce kuzey İsrail sakininin evlerine dönmesine izin verecek bir anlaşmaya yanaşmak yerine, Netanyahu'nun "savaşı genişletme ve kuzeyde Hizbullah ile doğrudan, tam kapsamlı bir askeri çatışma başlatma niyetinde" olduğunu belirtti.



KİŞİSEL ÇIKARLARINI GÖZETİYOR

Olmert, Netanyahu'nun, vekilleri, aile üyeleri ve çeşitli medya kuruluşlarındaki sözcüleri aracılığıyla orduya, güvenlik güçlerine ve siyasi liderliğe karşı sistematik bir kampanya yürüttüğünü kaydetti.

Netanyahu'yu İsrailli askerlerin hayatlarını kasten tehlikeye atmakla itham eden Olmert, hükümetin açıkça temsil ettikleri partilerin ve hükümeti desteklediği bilinen belirli nüfus gruplarının ve bakanların "kişisel çıkarlarını" gözettiğini savundu.


"NETANYAHU, ABD İLE İTTİFAKI KASITLI OLARAK BOZMAYA ÇALIŞIYOR"

Olmert, "İsrail Başbakanını, İsrail ile ABD arasındaki siyasi-güvenlik-askeri ittifakı kasıtlı olarak bozmaya çalışmakla suçluyorum." ifadelerini kullandı.

ABD ile ilişkilerin önemine değinen Olmert, şöyle devam etti:

"İsrail'in tüm hava gücü, İsrail'i savunma konusundaki Amerikan taahhüdüne dayanmaktadır. İsrail'in kendi başına üretemeyeceği temel ekipman, mühimmat ve gelişmiş silahlar için başka güvenilir bir kaynağımız yok. Son aylarda, yüzlerce Amerikan nakliye uçağı binlerce ton gelişmiş, hayati askeri ekipman ve mühimmat taşıyarak İsrail ordu üslerine indi."


"BIDEN'IN SEÇİM KAMPANYASINI SABOTE ETMEK İÇİN HESAPLANMIŞ BİR GİRİŞİM"

Netanyahu'nun ABD yönetimine yönelttiği, askeri ekipmanların teslimatını geciktirdikleri ve dolayısıyla İsrail'in kesin zaferinin geciktiği yönündeki suçlamaların, "sorumsuz bir kışkırtma" olduğunu ifade eden Olmert, bunun "(ABD Başkanı Joe) Biden'ın seçim kampanyasını sabote etmek için hesaplanmış bir girişim" olduğunu kaydetti.

Olmert, "Netanyahu, bu suçlamaların her biri için İsrail halkının mahkemesinde yargılanmalıdır. Bu geciktirilmemelidir. Bu lanetli adamın devletin yönetiminden sorumlu olmaya devam ettiği her bir gün, ülkenin geleceği ve varlığı için somut bir tehlike oluşturmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Eski Başbakan Olmert, Arap ülkeleriyle normalleşme adımlarını da kasıtlı olarak baltaladığını savunduğu Netanyahu'yu "Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Suudi Arabistan gibi ılımlı Arap devletleri ve muhtemelen Orta Doğu'nun ötesindeki diğer Müslüman ülkeler arasında bir ortaklığa dayalı yeni bir bölgesel eksen kurma şansını kasıtlı olarak engellemekle" suçladı.

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