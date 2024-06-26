Terör devleti İsrail’de yeni kriz! Katil Netanyahu’ya eski Başbakan Olmert’ten bombardıman: Onu kovma zamanı geldi

"İsrail'in tüm hava gücü, İsrail'i savunma konusundaki Amerikan taahhüdüne dayanmaktadır. İsrail'in kendi başına üretemeyeceği temel ekipman, mühimmat ve gelişmiş silahlar için başka güvenilir bir kaynağımız yok. Son aylarda, yüzlerce Amerikan nakliye uçağı binlerce ton gelişmiş, hayati askeri ekipman ve mühimmat taşıyarak İsrail ordu üslerine indi."



"BIDEN'IN SEÇİM KAMPANYASINI SABOTE ETMEK İÇİN HESAPLANMIŞ BİR GİRİŞİM"

Netanyahu'nun ABD yönetimine yönelttiği, askeri ekipmanların teslimatını geciktirdikleri ve dolayısıyla İsrail'in kesin zaferinin geciktiği yönündeki suçlamaların, "sorumsuz bir kışkırtma" olduğunu ifade eden Olmert, bunun "(ABD Başkanı Joe) Biden'ın seçim kampanyasını sabote etmek için hesaplanmış bir girişim" olduğunu kaydetti.

Olmert, "Netanyahu, bu suçlamaların her biri için İsrail halkının mahkemesinde yargılanmalıdır. Bu geciktirilmemelidir. Bu lanetli adamın devletin yönetiminden sorumlu olmaya devam ettiği her bir gün, ülkenin geleceği ve varlığı için somut bir tehlike oluşturmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Eski Başbakan Olmert, Arap ülkeleriyle normalleşme adımlarını da kasıtlı olarak baltaladığını savunduğu Netanyahu'yu "Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Suudi Arabistan gibi ılımlı Arap devletleri ve muhtemelen Orta Doğu'nun ötesindeki diğer Müslüman ülkeler arasında bir ortaklığa dayalı yeni bir bölgesel eksen kurma şansını kasıtlı olarak engellemekle" suçladı.