ABD’den İsrail’i korkutan rapor: Hamas hazırlık yapıyor! Yoav Gallant Washington’dan destek istedi

İsrail Hizbullah ile savaşın eşiğine gelirken ABD merkezli düşünce kuruluşlarından gelen bir rapor Tel Aviv'de paniğe yol açtı.

HAMAS YENİDEN DİRİLİYOR

ABD merkezli savunma düşünce kuruluşları Institute for the Study of War (ISW) ve Critical Threats Project (CTP), Hamas'ın İsrail'in Gazze'deki kara operasyonlarının "yoğun aşamasının" sona ermesini "savaş birimlerini yeniden oluşturmak" ve "yönetim otoritesini" yeniden sağlamak için kullanacağını söyledi.

ABD RAPORLARI ORTAYA ÇIKARDI

İsrail Ordu Radyosu salı günü yaptığı açıklamada İsrail güçlerinin Hamas'ın Refah'ta yenilgiye uğratıldığını ilan ettikten sonra baskın operasyonlarına geçeceğini duyursa da ISW/CTP tarafından hazırlanan son savaş alanı raporu binlerce Filistinli savaşçının İsrail'in kara harekâtından önce Refah'tan ayrıldığını ve yeniden organize olduğunu işaret ediyor.

Raporda "Hamas, sürekli bir askeri baskının ve yönetimine karşı uygulanabilir bir alternatifin yokluğunda Gazze Şeridi'nde yeniden toparlanma kapasitesine sahiptir. Baskınlar yeniden yapılanma sürecini geçici olarak sekteye uğratabilir ancak durdurmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

GALLANT WASHINGTON'DAN DESTEK İSTEDİ

ABD raporları Hamas'ın yeniden büyük çaplı bir direnişe hazırlandığını işaret ederken İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise Washington'a yaptığı ABD'den destek istedi.

ABD Dışişleri bakanı Antony Blinken ile görüşen Gallant, "Bugün tüm Orta Doğu'yu etkileyecek bir kavşaktayız. Dünya ve bölgemizin geleceği için en büyük tehdit İran'dır ve zaman tükeniyor. Artık ABD'nin İran'ın nükleer silahlara sahip olmasını engellemeye yönelik yıllardır verdiği sözü gerçekleştirme zamanı" şeklinde konuşurken ABD medyası ise İsrail-Hizbullah savaşının yaklaştığını işaret etti.

İSRAİL 3 BİN HAREDİYİ ASKERLİĞE ZORLUYOR

İsrail ile Hizbullah ve İran arasında gerilim her geçen gün artarken Hamas'ın yaptığı hazırlıklar Tel Aviv'de büyük paniğe yol açtı. İsrail Yüksek Mahkemesi dün askerlikten muaf tutulan Ultra Ortodoks Yahudiler olan Haredilerin askerliğe alınması gerektiğine karar verdi.

26 yaşına kadar Tevrat (Yeşiva) kurslarında eğitim almaları halinde askerlikten muaf tutulan Haredi erkeklerin 3 yıl zorunlu askerlik hizmetine tabi tutulması için karar verildi. Başsavcılık 1 Temmuz'dan itibaren 3 bin Haredinin derhal askere alınması için talimat verdi. Times of Israel ise İsrail'de askerlik hizmetini yerine getirmekle yükümlü yaklaşık 63 bin Haredi Yeşiva öğrencisinin olduğunu belirtti.