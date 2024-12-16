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İsrail'den yeni hamle! İrlanda'daki büyükelçiliğini kapatma kararı aldı | İrlanda'dan yanıt gecikmedi

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı (UAD) nezdinde açılan "soykırım" davasına müdahil olma kararı alan İrlanda'daki büyükelçiliklerini kapatacaklarını açıkladı. İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail'in kararını eleştirdi ve Tel Aviv'deki Büyükelçiliklerini kapatmayı planlamadıklarını bildirdi.

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Giriş Tarihi :16 Aralık 2024 , 00:18 Güncelleme Tarihi :16 Aralık 2024 , 00:29
İsrail’den yeni hamle! İrlanda’daki büyükelçiliğini kapatma kararı aldı | İrlanda’dan yanıt gecikmedi

İÇİNDEKİLER

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    İsrail, İrlanda hükümetinin "aşırı İsrail karşıtı politikalar" uyguladığını iddia ederek, başkent Dublin'deki büyükelçiliğini kapatacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı Saar, bugün yaptığı açıklamada, Dublin'in Tel Aviv ile ilişkilerinde "tüm kırmızı çizgileri aştığını" öne sürdü.

    İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar (DHA)İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar (DHA)

    İsrail, Filistin'e verdiği destek nedeniyle İrlanda'nın Dublin'deki büyükelçiliğini kapatacak. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İrlanda hükümetinin "aşırı İsrail karşıtı politikalar" uyguladığı iddia edilerek, "İsrail'in Dublin'deki büyükelçiliğini kapatma kararı İrlanda hükümetinin aşırı İsrail karşıtı politikaları ışığında alınmıştır" denildi.

    Uluslararası Adalet Divanı (takvim.com.tr | Arşiv)Uluslararası Adalet Divanı (takvim.com.tr | Arşiv)

    İSRAİL ALEYHİNE SOYKIRIM DAVASINA MÜDAHİL OLACAK

    İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, 28 Mayıs'taki kabine toplantısının ardından yazılı açıklama yaparak, ülkesinin Filistin devletini resmen tanıdığını duyurmuştu ve 11 Aralık'ta Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine UAD nezdinde açtığı "soykırım" davasına müdahil olmak için başvuru yapacağını ifade etmişti.

    İrlanda Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından İsrail aleyhine UAD'de açılan "soykırım" davasına müdahillik başvurusu yapmasına onay verdiği açıklanmıştı.

    İrlanda Başbakanı Simon Harris (takvim.com.tr | Arşiv)İrlanda Başbakanı Simon Harris (takvim.com.tr | Arşiv)

    "İSRAİL KARŞITI İDDİASINI REDDEDİYORUM"

    İrlanda Başbakanı Simon Harris, İsrail'in kararının son derece üzücü olduğunu ve ülkesinin her zaman insan hakları ve uluslararası hukuktan yana tavır alacağını söyledi. Simon, "İrlanda'nın İsrail karşıtı olduğu iddiasını kesinlikle reddediyorum. İrlanda barış yanlısı, insan hakları yanlısı ve uluslararası hukuk yanlısıdır. İrlanda iki devletli bir çözüm ve İsrail ile Filistin'in barış ve güvenlik içinde yaşamasını istemektedir" dedi.

    İsrail Dublin Büyükelçiliğini kapatacak (takvim.com.tr | Arşiv)İsrail Dublin Büyükelçiliğini kapatacak (takvim.com.tr | Arşiv)

    İRLANDA'NIN İSRAİL KARARI

    İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, İsrail'in Dublin Büyükelçiliğini kapatma kararını eleştirirken, Tel Aviv'deki Büyükelçiliklerini kapatmayı planlamadıklarını bildirdi.

    İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin (takvim.com.tr | Arşiv)İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin (takvim.com.tr | Arşiv)

    Martin, İsrail'in Dublin Büyükelçiliğini kapatma kararına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Diplomatik iletişim kanallarının açık kalmasının önemine inanıyor ve bu kararın alınmasından dolayı üzüntü duyuyorum." ifadelerini kullandı.

    Uluslararası hukuktan kaynaklı sorumlulukların İrlanda'nın Orta Doğu'da gelişmeler karşısındaki duruşunu belirlediğini kaydeden Martin, tüm ülkelerin de bunlara uyması gerektiğini belirtti.

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