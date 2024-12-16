İrlanda Başbakanı Simon Harris (takvim.com.tr | Arşiv)

"İSRAİL KARŞITI İDDİASINI REDDEDİYORUM"

İrlanda Başbakanı Simon Harris, İsrail'in kararının son derece üzücü olduğunu ve ülkesinin her zaman insan hakları ve uluslararası hukuktan yana tavır alacağını söyledi. Simon, "İrlanda'nın İsrail karşıtı olduğu iddiasını kesinlikle reddediyorum. İrlanda barış yanlısı, insan hakları yanlısı ve uluslararası hukuk yanlısıdır. İrlanda iki devletli bir çözüm ve İsrail ile Filistin'in barış ve güvenlik içinde yaşamasını istemektedir" dedi.