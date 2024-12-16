İsrail, İrlanda hükümetinin "aşırı İsrail karşıtı politikalar" uyguladığını iddia ederek, başkent Dublin'deki büyükelçiliğini kapatacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı Saar, bugün yaptığı açıklamada, Dublin'in Tel Aviv ile ilişkilerinde "tüm kırmızı çizgileri aştığını" öne sürdü.
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar (DHA)
İsrail, Filistin'e verdiği destek nedeniyle İrlanda'nın Dublin'deki büyükelçiliğini kapatacak. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İrlanda hükümetinin "aşırı İsrail karşıtı politikalar" uyguladığı iddia edilerek, "İsrail'in Dublin'deki büyükelçiliğini kapatma kararı İrlanda hükümetinin aşırı İsrail karşıtı politikaları ışığında alınmıştır" denildi.
Uluslararası Adalet Divanı (takvim.com.tr | Arşiv)
İSRAİL ALEYHİNE SOYKIRIM DAVASINA MÜDAHİL OLACAK
İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, 28 Mayıs'taki kabine toplantısının ardından yazılı açıklama yaparak, ülkesinin Filistin devletini resmen tanıdığını duyurmuştu ve 11 Aralık'ta Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine UAD nezdinde açtığı "soykırım" davasına müdahil olmak için başvuru yapacağını ifade etmişti.
İrlanda Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından İsrail aleyhine UAD'de açılan "soykırım" davasına müdahillik başvurusu yapmasına onay verdiği açıklanmıştı.