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Katliamlara bir yenisi daha! İsrail ordusu Filistin'de yerinden edilmiş sivillerin barındığı okulu hedef aldı: En az 20 ölü

İsrail, Filistin'deki katliamlarına devam ediyor. Son olarak yeni bir katliama daha imza aran İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus şehrinde bulunan yerinden edilmiş sivillerin barındığı bir okula saldırı düzenledi. Saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.

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Giriş Tarihi :16 Aralık 2024 , 01:38 Güncelleme Tarihi :16 Aralık 2024 , 01:38
Katliamlara bir yenisi daha! İsrail ordusu Filistin’de yerinden edilmiş sivillerin barındığı okulu hedef aldı: En az 20 ölü

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    Uluslararası kamuoyunun tepkisine rağmen Filistin'deki katliamlarına devam eden İsrail, Gazze Şeridi'nde bir kez daha yerinden edilmiş sivilleri hedef aldı.

    İsrail, Gazze’de yerinden edilmiş sivillerin barındığı okulu vurdu: En az 20 ölü, 35 yaralı. (İHA)İsrail, Gazze’de yerinden edilmiş sivillerin barındığı okulu vurdu: En az 20 ölü, 35 yaralı. (İHA)

    EN AZ 20 ÖLÜ
    Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu Han Yunus Şehri'nde bulunan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı'na (UNRWA) ait bir okula yönelik saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az 20 kişi hayatını kaybederken, 35 kişi de yaralandı.

    İsrail, Gazze’de yerinden edilmiş sivillerin barındığı okulu vurdu: En az 20 ölü, 35 yaralı. (İHA)İsrail, Gazze’de yerinden edilmiş sivillerin barındığı okulu vurdu: En az 20 ölü, 35 yaralı. (İHA)

    Yaralıların Gazze Şeridi'ndeki hastanelere kaldırıldığı bildirildi. Saldırı sonrasında yaşanan dehşet anları ise amatör kameralara yansıdı.

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