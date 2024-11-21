Almanya Federal Meclisİ'nde bazı vekiller UCM'nin kararına destek verdi (Fotoğraf: AA)
BELÇİKA "TUTUKLAYACAĞIZ" DEDİ
Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya ev sahipliği yapan Belçika, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emrini uygulayacağını bildirdi.
Belçika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Florinda Baleci, Roma Statüsü'nün 86. maddesine göre, bu antlaşmaya taraf olan devletlerin, UCM ile tam olarak işbirliği yapma konusunda yasal yükümlülüğe sahip olduğunu vurguladı.
Baleci, Belçika'nın uluslararası hukuka saygıyı ve UCM'nin bağımsız çalışmasını tam olarak desteklediğini vurgulayarak, "Bu nedenle Mahkeme tarafından tutuklama emri altında olan herhangi bir kişi Belçika topraklarındaysa, Belçika makamları Roma Statüsü kapsamındaki yükümlülüklerine uyacaktır." ifadesini kullandı.
ÇİN'DEN UCM'YE DESTEK
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Filistin sorununda daima adaletten ve uluslararası hukuktan yana olduklarını söyledi ve "Çin, uluslararası toplumun, Filistin sorununda adaleti sağlamaya ve uluslararası hukukun otoritesini savunmaya katkı sağlayacak tüm girişimlerini destekliyor." dedi.
Lin, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de halen çatışmaların ve benzeri görülmemiş bir insani krizin devam ettiğine dikkati çekerek, en önemli önceliğin acil koşulsuz ateşkesin sağlanması ve insani krizi hafifletecek tedbirlerin alınması olduğunu belirtti.
Uluslararası insancıl hukuk dahil hukuku ihlal eden, sivillere yönelen tüm eylemleri kınadıklarını vurgulayan Lin, "Umarız Uluslararası Ceza Mahkemesi objektif ve adil bir tutum benimser, görevini hukuka uygun olarak yaparak Roma Statüsü'nü ve uluslararası hukuku, aslına sadık ve aynı standartta bir eş biçimlilikle uygular." ifadesini kullandı.
MADRİD ADALETİN YANINDA
İspanya'nın ikinci Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Çalışma Bakanı Yolando Diaz, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarma kararını memnuniyetle karşılayarak, Madrid'in adaletin yanında yer aldığını söyledi.
SLOVENYA: GELİRSE TUTUKLARIZ
Slovenya Başbakanı Robert Golob, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emrine destek verdi.
Golob, hükümete ait X hesabından yaptığı açıklamada, UCM'nin, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkındaki karara saygı duyduğunu kaydetti.
Başbakan Golob, Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama kararına da ülkesinin tamamen uyacağını bildirdi.
Slovenya Başbakanı Robert Golob, EPA
İSVİÇRE: TUTUKLAMAKLA YÜKÜMLÜYÜZ
İsviçre Federal Adalet ve Polis Bakanlığı Federal Adalet Ofisi İletişim Sorumlusu Ingrid Ryser, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emri kapsamında İsviçre'nin, Netanyahu'yu ülkeye gelmesi halinde tutuklamakla yükümlü olduğunu bildirdi.
FRANSA'DAN NETANYAHU'YU TUTUKLAMA ÇAĞRISI
Fransız İnsan Hakları Birliği (LDH) dahil 11 sivil toplum kuruluşu, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emrinin uygulanması çağrısında bulundu.
İnsan hakları konularında çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşu LDH ve Fransa Filistin Dayanışma Derneğinin (AFPS) de aralarında yer aldığı 11 kuruluş, ortak açıklama yaptı.
Açıklamada, UCM'nin Netanyahu, Gallant ve Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları'nın komutanı Muhammed Deif hakkında dün çıkardığı tutuklama emrine değinerek, Fransa'nın UCM'nin bu tutuklama emirini uygulaması ve adı geçen kişilerin Fransa topraklarına girmesi halinde tutuklanması talep edildi.
Fransa'nın baskılara rağmen UCM'yi desteklemesi istenen açıklamada, "Bu emirlerin çıkartılması, İsrailli makamlara karşı yaptırım uygulanması ihtiyacını daha da pekiştiriyor." ifadesi yer aldı.
Eski Fransa Başbakanı Dominique de Villepin ise konuk olduğu LCI Fransız kanalında, UCM'nin çıkardığı tutuklama emirlerini değerlendirdi.
De Villepin, muhabirin "Fransa, Uluslararası Ceza Mahkemesinin kararını, Netanyahu Fransa veya Avrupa topraklarına gelirse uygulamalı mı?" sorusunu yanıtladı.
Fransa'nın daha önce bu soruya eski Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne aracılığıyla yanıt verdiğini ifade eden De Villepin, "(Fransa), Tabii ki uluslararası ceza mahkemesinin kararını uygulayacak." dedi.
UCM'NİN NETANYAHU KARARINA ALMAN SİYASİLERDEN DESTEK
Soykırımcı İsaril'in katliamlarına açıkça destek veren Almanya'da da aralarında Federal Meclis milletvekillerinin de bulunduğu bazı siyasetçiler, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) soykırımcı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasına destek verdi. Almanya'nın katil İsrail'e silah sevkiyatını derhal durdurması çağrısında bulunan Sol Parti Federal Milletvekili Nicole Gohlke, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Netanyahu ve Gallant'a yönelik tutuklama emirleri, İsrail'in savaş suçlarının da sonuçları olduğuna dair önemli işaretler. Federal hükümetin, İsrail hükümetinin işlediği savaş suçları gidişatına verdiği öldürücü desteği nihayet durduracağını umuyorum." paylaşımında bulundu.
Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Milletvekili Isabel Cademartori de "Federal hükümet, uluslararası tutuklama emri kapsamında aranan savaş suçlusu olduğundan şüphelenilen Netanyahu'ya silah sevkiyatını derhal durdurmalı." çağrısında bulundu.
Team Todenhöfer Partisi Genel Başkanı Jürgen Todenhöfer ise UCM'nin Netanyahu ve Gallant için tutuklama kararını haklı bularak, "Savaş suçları savaş suçlarıdır. Federal hükümet İsrail'e silah sevkiyatını derhal durdurmalı. Savaş suçlularına silah sağlamak suçtur." ifadelerini kullandı.
Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp (Fotoğraf: Government of the Netherlands)
"NETANYAHU HOLLANDA'YA GELİRSE TUTUKLANACAK"
Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama kararına ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Veldkamp, Netanyahu'nun Hollanda'ya gelmesi halinde tutuklanacağını belirtti.
Netanyahu'nun Hollanda'ya geldiğinde tutuklanacağını ifade eden Veldkamp, "Hollanda, Netanyahu ile artık zorunlu olmayan temaslar kurmayacak. Hollanda'nın UCM'nin Roma Statüsü'ne uyması mecburidir." dedi.
İngiliz vekillerden UCM kararına uyun çağrısı (Fotoğraf: AA)
İNGİLİZ VEKİLLER: "UCM KARARINI DESTEKLEMELİ VE UYGULAMALI"
İngiltere'deki milletvekilleri, hükümete Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) katil Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında verdiği tutuklama kararını uygulama çağrısında bulundu.
İngiltere Parlamentosu Avam Kamarası'ndan bir grup milletvekili, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Netanyahu ve Gallant hakkında verdiği tutuklama kararıyla ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.
Avam Kamarasındaki en büyük üçüncü parti grubu olan Liberal Demokratların lideri Ed Davey, X'ten yaptığı paylaşımda, "İngiltere hükümeti, uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerimiz doğrultusunda UCM kararını desteklemeli ve uygulamalı. Gazze'deki insani yıkımı durdurmak, rehinelerin evine dönmesini sağlamak ve iki devletli çözüme olanak sağlamak için derhal karşılıklı ateşkese ihtiyacımız var." mesajını verdi.
İktidardaki İşçi Partisinin eski lideri Jeremy Corbyn, kararı "geç kalınmış" olarak niteleyerek, "Başbakan ve Dışişleri Bakanı kararı hemen uygulamalı. İngiltere hükümeti, soykırımı engellemek ve İsrail'e silah satışlarını sona erdirmek konusundaki uluslararası yükümlülükleri en sonunda yerine getirecek mi?" diye sordu.
Coventry South Milletvekili Zarah Sultana, X platformunda yaptığı paylaşımda, "İngiltere hükümeti, UCM kararlarına uymalı, silah satışlarını durdurmalı, ekonomik yaptırımlar uygulamalı ve İsrail ile tüm ticari anlaşmalarını askıya almalı. Daha azı hiçbir işe yaramaz." ifadelerini kullandı.
İNGİLİZ VEKİL ADNAN HUSSAİN: "İSRAİL'E KARŞI TÜM DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ KESİLSİN"
Bağımsız milletvekili Adnan Hussain, açıklamasında hükümetin katil İsrail'e yönelik tutumunu derhal değiştirmesi gerektiğini vurgulayarak, "(Hükümet) İsrail'e karşı tüm diplomatik ilişkileri kesmek ve tüm silah satışlarını durdurmak da dahil olmak üzere kararlı adımlar atmalı. Bunu reddetmek suça ortaklık demektir." dedi. Bir diğer bağımsız milletvekili Richard Burgon ise Netanyahu ve Gallant hakkında verilen tutuklama kararını olumlu karşıladığını belirterek,"Barbarca işlenen suçları hepimiz açıkça görüyoruz. Hükümetimiz bu tutuklama emirlerini uygulamaya koymalı ve İsrail'e yaptırımlar uygulayarak daha fazla savaş suçu işlenmesinin önüne geçmeli." açıklamasında bulundu.
Milletvekili Ayoub Khan ise paylaşımında Başbakan Keir Starmer'a, "(Netanyahu ve Gallant) İngiltere'ye gelirlerse tutuklanıp uluslararası mahkemelere çıkarılacaklar mı?" sorusunu yöneltti.
İktidardaki İşçi Partisi Milletvekili Apsana Begum, İngiltere hükümetinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kararını destekleyerek, İsrail'in işlediği suçlara yönelik işbirliğine son vermesi gerektiğini vurguladı.
Milletvekili İmran Hussain ise paylaşımında, "(İsrail) İşledikleri suçların korkunç sonuçlarını gördük. Artık harekete geçme zamanı. İngiltere hükümeti tutuklama emrine uymalı ve İsrail'e derhal yaptırımlar uygulamalı." ifadelerini kullandı.
Filistin'in İngiltere'deki Misyonunun Başkanı Büyükelçi Hüsam Zomlot da karara ilişkin, "Filistin'de adalet ve hesap vermek için son adım. Son 412 günün değil, 28 bin günün hesabını sormak için hukukun tüm gücü İsrailli savaş suçlularına eşit şekilde uygulansın." mesajını verdi.
İrlanda Başbakanı Harris ( Fotoğraf: AA)
İRLANDA BAŞBAKANI HARRİS: "UCM'NİN ÜSTLENDİĞİ ROLE SAYGI DUYULMALI"
İrlanda Başbakanı Harris, herkesi UCM'nin üstlendiği role saygı duymaya çağırdı
İrlanda Başbakanı Simon Harris, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında verdiği tutuklama kararına ilişkin olarak, "İrlanda UCM'nin üstlendiği role saygı duymaktadır. Mahkemenin hayati çalışmalarını yürütmesine destek verecek pozisyonda olan herkes de acilen böyle yapmalı." açıklamasını yaptı.
İrlanda Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Simon Harris, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) tutuklama emirlerinin önemli bir adım olduğunu belirtti. Harris, açıklamasında, "Mahkeme, Gazze'de insanlığa karşı işlenen cinayet, zulüm ve diğer insanlık dışı suçlar ile açlığı bir savaş yöntemi olarak kullanma suçlarının cezai sorumluluklarını Netanyahu ve Gallant'ın taşıdığına dair makul gerekçeler olduğunu ileri sürüyor." ifadelerine yer verdi.
Belçika Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter: ʺAvrupa karara uymalıʺ (Fotoğraf: AA)
DE SUTTER: "AVRUPA, (KARARA) UYMALI"
Belçika Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter, Avrupa Birliği'nin (AB), Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında verdiği tutuklama kararına uyması ve İsrail ile olan ortaklıkları durdurması gerektiğini ifade etti.
De Sutter, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa, (karara) uymalı, ekonomik yaptırımlar uygulamalı, İsrail ile Ortaklık Anlaşması'nı askıya almalı ve bu tutuklama emirlerini desteklemeli. Savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar cezasız kalamaz." ifadelerini kullandı.